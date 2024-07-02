Пассажиры БЖД смогут смотреть лучшие белорусские фильмы во время путешествия

Пассажиры Белорусской железной дороги смогут смотреть лучшие белорусские фильмы во время путешествия. Услуга доступна в поездах межрегиональных линий бизнес-класса, связывающих Минск с областными городами. Это совместный проект Министерства культуры Беларуси, Белорусской железной дороги, киностудии «Беларусьфильм» и компании А1, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пути граждане и гости страны смогут насладиться классикой белорусского кино, а также ознакомиться с современными произведениями. К просмотру уже доступны более 20 фильмов из золотого фонда киностудии «Беларусьфильм». Так, пассажиры смогут пережить вместе с героями «Альпийской баллады» трагедию войны, окунаются в деревенскую жизнь с кинолентой «Белые росы» и следить за развитием «Дикой охотой короля Стаха». Чтобы получить доступ к контенту, необходимо подключиться к Wi-Fi и, отсканировав QR-код, перейти на сайт медиасервиса. Данная платформа была создана компанией А1 по заказу Белорусской железной дороги.

Маргарита Захаревич, начальник управления развития и продвижения медиабизнеса А1:

Медиасервис сделан на базе онлайн-кинотеатра Voka. Компания А1 – это технологичный партнер проекта. Мы все-таки компания, которая предоставляет услуги связи. Но мы связываем не только людей между собой. В данном случае такие прекрасные компании, как «Беларусьфильм», Белорусская железная дорога. Мы служим своеобразным мостиком между культурным наследием и современность. Помогаем людям прикоснуться к прекрасной классике золотой коллекции «Беларусьфильма».

Кристина Мельникова, заместитель начальника отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси:

Подборка фильмов осуществлялась с учетом возрастных категорий, чтобы она была интересна для любого пассажира. В перспективе мы планируем расширять количество фильмов, заменять, дополнять и будем смотреть по отзывам пассажиров.