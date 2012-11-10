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Операция «Арсенал» в Беларуси: в 2012 году изъято более 2 тысяч патронов, снарядов, десятки единиц огнестрельного оружия

10 ноября 2012 13:28
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Новости Беларуси. Более двух тысяч патронов, снарядов и самодельных взрывных устройств изъяли из незаконного оборота правоохранители в этом году. Во время операции «Арсенал» конфисковано более сотни гранат и около десяти единиц огнестрельного оружия.

В Полоцком районе было обезврежено около 200 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной.

За незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ закон предусматривает до 12 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, руководитель пресс-службы Управления военной контрразведки КГБ Республики Беларусь:
В нашей стране предусмотрена уголовная ответственность за незаконные действия в отношении оружия и боеприпасов. Хотелось бы напомнить, что только добровольная сдача средств поражения может освободить гражданина от ответственности.
Один из последних примеров: житель Миорского района добровольно сдал обрез винтовки образца Великой Отечественной войны. Соответственно, избежал уголовного наказания, уголовного преследования.

# общество # Оружие и боеприпасы

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