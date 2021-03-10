Методика уже требует корректировки. Что происходит на рынке труда Минской области?

Новости Беларуси. Обеспечить всех жителей района рабочими местами и достойной заработной платой – это обсудили на тематическом круглом столе в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь собрались специалисты сферы труда и социальной защиты, образования и экономики. Цель – сформулировать конкретные предложения по созданию новых рабочих мест в регионе. Также важен диалог с предпринимателями и комфортные условия развития для них. Еще одна важная тема дискуссии – напряженность на рынке труда. Причем в Минской области один из самых низких показателей безработицы. Вакантными остаются 16 тысяч рабочих мест.