Методика уже требует корректировки. Что происходит на рынке труда Минской области?

Новости Беларуси. Обеспечить всех жителей района рабочими местами и достойной заработной платой – это обсудили на тематическом круглом столе в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Обеспечить всех жителей района рабочими местами и достойной заработной платой – это обсудили на тематическом круглом столе в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь собрались специалисты сферы труда и социальной защиты, образования и экономики. Цель – сформулировать конкретные предложения по созданию новых рабочих мест в регионе. Также важен диалог с предпринимателями и комфортные условия развития для них.
Еще одна важная тема дискуссии – напряженность на рынке труда. Причем в Минской области один из самых низких показателей безработицы. Вакантными остаются 16 тысяч рабочих мест.
Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Самое главное – мы выступаем с предложением, чтобы изменить методику расчета территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Почему? Потому что та методика, которая сегодня существует, разработана, на наш взгляд, уже требует корректировки, потому что в территории с напряженной ситуацией вошли те районы, которые априори не могут быть напряженными, например, город Жодино. Сегодня Жодино стабильно работает. Вы знаете, что практически 9 000 жителей города Жодино – все работают на БелАЗе.
Ярмарки вакансий в районах проходят даже во время непростой эпидемиологической ситуации, только в электронном виде. Тем, кто готов освоить новую профессию, центры занятости предлагают пройти переобучение.