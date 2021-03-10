Из тысячи заявок. Проект школьника из Крупок попал в финал «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. Компьютерная игра юного крупчанина Матвея Лебедева в призерах национального молодежного проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На конкурсе юноши и девушки демонстрировали свои инновационные разработки. Из более тысячи заявок в финале отметили лучшие, среди них – проекты представителей Минской области.

Журналистика, программирование, общественная деятельность – Матвей интересуется буквально всем. На конкурсе продемонстрировал отличное знание математики: разработал обучающую компьютерную игру, где героине – девочке Лесе – нужно создать маршрут и дойти к бабушке. У юного разработчика много профессиональных секретов, как добиться успеха.

Матвей Лебедев, ученик школы № 3:

Может быть, проект и не красивый внутри, но главное – это его подача. Можно раскрутить так. Но мой проект я очень хорошо показал со стороны своей, то есть я очень харизматичный такой человек. Когда ты выходишь на сцену, когда ты представляешь себя – это такой, знаете, единый шанс, когда ты можешь показать себя.

На пути к успеху важна поддержка близких и педагогов. Ольга Алексеевна болеет за Матвея всей душой. Вот и в создании игры приняла самое что ни есть активное участие. Общую разработку педагог использует даже на уроках.