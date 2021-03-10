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«Самолёт здесь не случайно». Министр обороны передал МиГ-29 на «Аллею воинской Славы»

10 марта 2021 15:09
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Новости Беларуси. «Аллея воинской Славы» в Марьиной Горке пополнилась экспонатом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В выставочном комплексе, где представлена различная военная техника, установили самолет МиГ-29.

«Самолёт здесь не случайно». Министр обороны передал МиГ-29 на «Аллею воинской Славы»-1

Советский истребитель Пуховичскому району был передан министром обороны Беларуси. На аллею МиГ доставили в разобранном виде, и уже на месте конструкторы собирали каркас и соединяли все элементы самолета. Сейчас за сохранностью техники следят бойцы 5-й отдельной бригады, возле которой и находится аллея.

«Самолёт здесь не случайно». Министр обороны передал МиГ-29 на «Аллею воинской Славы»-4

Илья Ханько, военнослужащий войсковой части 89417:
Самолет здесь не случайно – ввиду того, что ранее на территории Марьиной Горки располагалась летная часть, она была здесь до 1941 года – поэтому здесь решили разместить именно самолет. В дальнейшем мы планируем, что у нас будет увеличиваться количество экспонатов. Здесь есть боевые машины десанта (две штуки), артиллерийские гаубицы и пушки, танк Т-72.

«Самолёт здесь не случайно». Министр обороны передал МиГ-29 на «Аллею воинской Славы»-7

«Аллея воинской Славы» в Марьиной Горке появилась два года назад. С тех пор здесь проходят патриотические мероприятия. Сюда приезжают ветераны и молодежь. Кроме того, аллея стала местом, где торжественно принимают присягу призывники.

# Самолет # общество # Виктор Хренин # Илья Ханько # Фотофакт

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