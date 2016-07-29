Метеоры Аквариды будут видны в Беларуси ночью 29 июля

Новости Беларуси. Белорусы ночью 29 июля смогут увидеть сильнейший звездопад. Уникальное природное явление подарят метеоры Аквариды.
Максимальное количество «падающих звезд» в час будет достигать 20.
Яркое природное явление специалисты советуют искать у созвездия Водолея.
Правда, наблюдать за вспышками метеоритов, которые с Земли принимаются за падающие звезды, лучше всего вдали от городского освещения.Всего в течение года в Беларуси можно увидеть около 5 крупных звездных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый интенсивный в этом году ожидается уже в августе.
Александр Микулич, заведующий минским планетарием:
Метеорные потоки – это ежегодное явление. Имеют определенную периодичность. Вот Персеиды – это августовские потоки, Геминиды, допустим, действуют зимой. Просто из года в год может меняться активность, количества частиц, которые входят в плотные слои атмосферы. И ученые это изучают. Ну а обывателям предоставляется возможность загадать желаний больше или меньше.