Домашняя продукция – самое приоритетное производство Белкоопсоюза

Чтобы быть конкурентоспособными, нужно постоянно развиваться, находить новые решения. Такие направления как хлеб с луком с кусочками сала и колбасой и даже с сухофруктами – стало своеобразной «фишкой» белкооперации.

Самое приоритетное производство Белкоопсоюза – выпуск домашней продукции. И это не случайно. Городской житель, не имея собственных огородных участков, ищет на полках магазинов изделия, изготовленные по национальным рецептам: квашенная капуста, диковинка из прошлого – моченые яблоки, солёные огурцы, клюква только что с болот и замороженные боровики – словно реквизит для экранизации сказок.

Наверное, генетически так устроено, что, какие бы лакомства не дегустировал белорус, а лучше картошки, сала, огурца и «квашенки», пожалуй, и нет. Свои продукты вкуснее.

Сельскому жителю в этом смысле повезло, а городскому – есть о чем подумать. Удивляемся, познаём, меняем вкусовые предпочтения вместе с потребкооперацией. Подробности в программе «Наше дело» на СТВ.