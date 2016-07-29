Трасса М6 (Минск-Гродно) станет двухполосной дорогой первой категории

Новости Беларуси. Хорошая новость для автомобилистов. 29 июля на трассе М6 Минск-Гродно начинаются работы по реконструкции оставшихся участков. Планируется, что автомагистраль станет дорогой первой категории с двумя полосами. Будут обустроены обочины, а опасные перекрестки заменят на двухуровневые развязки.

Ремонту подлежат участки от Щучина до Лиды, а также от Ивья до границы с Минской областью. Всего 160 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что дорога будет соответствовать европейским стандартам.

Проект реализуют при финансовом участии Всемирного банка. Это 250 миллионов долларов. Все работы по реконструкции завершатся к 2018 году.

Ян Чул Ким, глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь:

Это – историческое событие. Белорусы впервые стали генеральным подрядчиком такого рода проекта. Это означает, что ваши компании соответствуют высоким стандартам. И теперь вы можете участвовать в самых разных проектах по реконструкции дорог.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Дорога М-6 – это инфраструктурный коридор, который позволит нам соединить наши логистические центры с Европейским союзом. У нас в перспективе ещё переговоры с европейскими банками о том, чтобы начать строительство дороги М-7 на Вильнюс, а дальше – Клайпеда, порт. Это позволит нам создать определённую инфраструктуру на Шёлковом пути.