Фестиваль молока пройдёт 29 июля в Бресте

Новости Беларуси. Первый в Беларуси фестиваль молока пройдет 29 июля в Бресте в рамках празднования Дня города. Место для мероприятия выбрано не случайно, ведь этот регион славится своей молочной продукцией, большая доля которой идёт на экспорт.

На фестивале организуют импровизированную ферму с бурёнками, познакомят с технологией изготовления любимой продукции, проведут дегустацию. Самых активных гостей праздника ждёт молочный квест. Цель проекта – рассказать о пользе натурального продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.