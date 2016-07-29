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Фестиваль молока пройдёт 29 июля в Бресте

29 июля 2016 07:47
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Новости Беларуси. Первый в Беларуси фестиваль молока пройдет 29 июля в Бресте в рамках празднования Дня города. Место для мероприятия выбрано не случайно, ведь этот регион славится своей молочной продукцией, большая доля которой идёт на экспорт.

На фестивале организуют импровизированную ферму с бурёнками, познакомят с технологией изготовления любимой продукции, проведут дегустацию. Самых активных гостей праздника ждёт молочный квест. Цель проекта – рассказать о пользе натурального продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Брест

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