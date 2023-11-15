Брускетта с гуакамоле и креветками. Рассказываем рецепт изысканной закуски

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим брускетту с гуакамоле и креветками. Нам понадобятся креветки, лимон, помидоры черри, оливковое масло, чеснок, лук, авокадо, кинза и острый соус. А также хлеб.

Четвертинку луковицы нарезаем мелким кубиком. Лука для гуакамоле берем немного. Чтобы его вкус не доминировал в блюде, а придавал легкую пикантность.

Измельчаем кинзу.

Существует много рецептов гуакамоле, но основными ингредиентами для его приготовления является лимон либо лайм, авокадо, зелень (петрушка либо кинза), лук и томат.

Чеснока тоже берем немного, чтобы он не перебивал вкус основного ингредиента – авокадо, а только подчеркивал и давал пикантную нотку.