Брускетта с гуакамоле и креветками. Рассказываем рецепт изысканной закуски

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим брускетту с гуакамоле и креветками. Нам понадобятся креветки, лимон, помидоры черри, оливковое масло, чеснок, лук, авокадо, кинза и острый соус. А также хлеб.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим брускетту с гуакамоле и креветками. Нам понадобятся креветки, лимон, помидоры черри, оливковое масло, чеснок, лук, авокадо, кинза и острый соус. А также хлеб.
Четвертинку луковицы нарезаем мелким кубиком. Лука для гуакамоле берем немного. Чтобы его вкус не доминировал в блюде, а придавал легкую пикантность.
Измельчаем кинзу.
Существует много рецептов гуакамоле, но основными ингредиентами для его приготовления является лимон либо лайм, авокадо, зелень (петрушка либо кинза), лук и томат.
Чеснока тоже берем немного, чтобы он не перебивал вкус основного ингредиента – авокадо, а только подчеркивал и давал пикантную нотку.
Авокадо для гуакамоле должно быть очень спелым и мягким. Ложкой извлекаем мякоть авокадо. Добавляем сок половинки лимона, чтобы авокадо не потемнело. Солим и растираем, должна получиться однородная масса без крупных кусочков авокадо.
Крупно нарезаем помидорки черри. Они придадут блюду красивую текстуру и цвет.
Осталось обжарить хлеб и креветки. На разогретую сковородку наливаем масло, совсем чуть-чуть. Берем два кусочка хлеба и обжариваем до золотистой корочки.
Для креветок масла побольше и сильно разогреваем его. Используем тигровые свежемороженные креветки. Удаляем сверху пищевод и хвостик.
Лучше всего размораживать креветки медленно в холодильнике.
Отправляем на сковородку и обжариваем три минуты на сильном огне. Добавляем соль и перец. Добавляем укроп, 30 секунд – и креветки готовы.
Михаил Анищенко:
В гуакамоле я решил добавить еще один нестандартный ингредиент. Это новинка от Минского маргаринового завода, кетчуп «Острый» торговой марки «Золотая капля». Кисло-сладкий, в удобной упаковке, с добавлением пряностей, имеет пикантные нотки и приятное послевкусие. А сочетание спелых томатов и свежемолотых специй создает оригинальный вкус, который великолепно дополнит любое блюдо. Уникальность кетчупа – в использовании натуральных специй.
Добавляем в гуакамоле одну чайную ложку острого кетчупа. Перемешиваем.
На хлеб выкладываем гуакамоле, сверху – креветки. Блюдо готово!
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