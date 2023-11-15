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Брускетта с гуакамоле и креветками. Рассказываем рецепт изысканной закуски

15 ноября 2023 11:38
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим брускетту с гуакамоле и креветками. Нам понадобятся креветки, лимон, помидоры черри, оливковое масло, чеснок, лук, авокадо, кинза и острый соус. А также хлеб.

Брускетта с гуакамоле и креветками. Рассказываем рецепт изысканной закуски-1

Четвертинку луковицы нарезаем мелким кубиком. Лука для гуакамоле берем немного. Чтобы его вкус не доминировал в блюде, а придавал легкую пикантность.

Измельчаем кинзу.

Существует много рецептов гуакамоле, но основными ингредиентами для его приготовления является лимон либо лайм, авокадо, зелень (петрушка либо кинза), лук и томат.

Чеснока тоже берем немного, чтобы он не перебивал вкус основного ингредиента – авокадо, а только подчеркивал и давал пикантную нотку.

Брускетта с гуакамоле и креветками. Рассказываем рецепт изысканной закуски-4

Авокадо для гуакамоле должно быть очень спелым и мягким. Ложкой извлекаем мякоть авокадо. Добавляем сок половинки лимона, чтобы авокадо не потемнело. Солим и растираем, должна получиться однородная масса без крупных кусочков авокадо.

Брускетта с гуакамоле и креветками. Рассказываем рецепт изысканной закуски-7

Крупно нарезаем помидорки черри. Они придадут блюду красивую текстуру и цвет.

Брускетта с гуакамоле и креветками. Рассказываем рецепт изысканной закуски-10

Осталось обжарить хлеб и креветки. На разогретую сковородку наливаем масло, совсем чуть-чуть. Берем два кусочка хлеба и обжариваем до золотистой корочки.

Брускетта с гуакамоле и креветками. Рассказываем рецепт изысканной закуски-13

Для креветок масла побольше и сильно разогреваем его. Используем тигровые свежемороженные креветки. Удаляем сверху пищевод и хвостик.

Лучше всего размораживать креветки медленно в холодильнике.

Отправляем на сковородку и обжариваем три минуты на сильном огне. Добавляем соль и перец. Добавляем укроп, 30 секунд – и креветки готовы.

Брускетта с гуакамоле и креветками. Рассказываем рецепт изысканной закуски-16

Михаил Анищенко:
В гуакамоле я решил добавить еще один нестандартный ингредиент. Это новинка от Минского маргаринового завода, кетчуп «Острый» торговой марки «Золотая капля». Кисло-сладкий, в удобной упаковке, с добавлением пряностей, имеет пикантные нотки и приятное послевкусие. А сочетание спелых томатов и свежемолотых специй создает оригинальный вкус, который великолепно дополнит любое блюдо. Уникальность кетчупа – в использовании натуральных специй.

Добавляем в гуакамоле одну чайную ложку острого кетчупа. Перемешиваем.

Брускетта с гуакамоле и креветками. Рассказываем рецепт изысканной закуски-19

На хлеб выкладываем гуакамоле, сверху – креветки. Блюдо готово!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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