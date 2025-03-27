Месяц промышленного туризма – в Солигорском районе для гостей подготовили красочный маршрут

Как собирают буровые станки, добывают торф и создают новые коллекции трикотажа. Месяц промышленного туризма – на известных предприятиях Минской области. В Солигорском районе для гостей региона подготовлен красочный маршрут, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От пешеходной экскурсии по городу и музею трудовой славы «Беларуськалия» до мини-путешествия на специальном узкоколейном поезде к истокам Старобинского торфобрикетного завода. Пассажирам мини-поезда открываются живописные пейзажи повторно заболоченных территорий, которые давно являются предметом пристального интереса ученых Национальной академии наук Беларуси.

Николай Алехно, сотрудник Старобинского торфобрикетного завода: Оно все с окон вагончика, или же при остановке мы можем все показать. Показать там, где идет производство добычи торфа и там, где возрождается природа, где есть «легкие Европы». Кстати, мы были в нашей средней Старобинской школе. Передавали свой опыт торфяникам и приглашали наших учащихся старших классов посетить предприятие.

Екатерина Король, директор туристического инфоцентра:

Мы всегда рады встречать у себя многих гостей. Поскольку март был объявлен месяцем промышленного туризма, то и многие предприятия также рады встретить своих посетителей. Не только солью славится Солигорщина, еще она также знаменита своей легкой промышленностью: как пищевой, так и легкой. Знаменитые предприятия – это «Калинка», «Купалинка», также пищевая промышленность, Солигорская птицефабрика.

Традиционно март объявлен месяцем промышленного туризма. Перспективному направлению уделяется большое внимание на государственном уровне. 10-й год подряд отечественные предприятия открыты для посещения туристов. Для оригинальных экскурсий с интерактивностью и погружением в историческое прошлое – новые туристические форматы и маршруты.