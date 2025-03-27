В Фаниполе прошёл областной форум инженерных классов

Его участники – учащиеся школ Минской области, их родители и преподаватели. Программа форума включала диалоговую площадку, выставки – презентации учреждений образования, интерактивные игры, мастер-классы и экскурсии. Ребята могли ознакомиться со специальностями, на который ведется набор, и особенностями обучения. Были презентованы и технические проекты студентов отдельных вузов.

Егор Буйвидович, учащийся Крупской районной гимназии: Я состою в инженерном классе. В инженерном классе мы занимаемся программированием, 3D-моделированием, изучаем не только программные знания, а еще и более теоретические. То есть мы изучаем и физику, и математику тоже.

Наталья Дудкина, главный специалист отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования главного управления по образованию Миноблисполкома:

Это такое профориентационное, но довольно узкое мероприятие. Если кто-то еще не совсем до конца определился с выбором своей профессии, вот именно здесь они погрузились в среду этих технических, инженерных профессий и еще раз сами себе сказали: «Да, я сделал правильный выбор, я поступлю. Я узнаю про льготы, про те возможности, которые у меня есть, как у выпускника класса инженерного, и воспользуюсь этим».

В следующем месяце планируется провести такие же форумы для классов педагогической и аграрной направленностей. Сейчас в Минской области действует 118 инженерных классов, в которых обучается порядка 1180 человек. Их спектр будет расширяться.