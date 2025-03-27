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К 80-летию Дня Победы в Минской области благоустроят дворы ветеранов Великой Отечественной войны

27 марта 2025 13:50
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К 80-летию Дня Победы предприятия ЖКХ и волонтеры молодежного движения Минской области благоустроят дворы ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К 80-летию Дня Победы в Минской области благоустроят дворы ветеранов Великой Отечественной войны-2

К доброму делу присоединились и школьники Воложинского района. Активисты БРСМ навестили ветерана Николая Григорьевича Горностая из агрогородка Саковщина. Волонтеры помогли благоустроить дворовую территорию, также оказали необходимую помощь по дому.

К 80-летию Дня Победы в Минской области благоустроят дворы ветеранов Великой Отечественной войны-4

Алена Чернявская, волонтер БРСМ, учащаяся Саковщинской средней школы:
Мы решили, что важно не только помнить о Победе наших ветеранов, но и заботиться об их повседневной жизни. Мы пришли помочь Николаю Григорьевичу.

Екатерина Колубако, волонтер БРСМ, учащаяся Саковщинской средней школы:
При каждой нашей встрече Николай Григорьевич рассказывает нам истории его молодости, жизни, как все проходило. На самом деле очень интересно это все слушать.

В 2025 году Николаю Григорьевичу исполнится 100 лет. В июне 1941-го, когда началась война, ему было всего 14. Служил в артиллерии, авиационном полку под Бобруйском и при военном госпитале. Уже в мирное время ветеран обрел семью, посвятил жизнь богослужению. Сейчас, несмотря на солидный возраст, Николай Григорьевич ведет домашнее хозяйство и активно встречает гостей.

К 80-летию Дня Победы в Минской области благоустроят дворы ветеранов Великой Отечественной войны-6

Николай Горностай, ветеран Великой Отечественной войны:
Очень меня уважают. Все школьники приходят ко мне и спрашивают, помогают. И в хате, и во дворе, чтобы мусора не было. Мне это так приятно. Молодежь ко мне всегда приходит, и я их люблю.

Всего на территории Минской области проживают около 190 ветеранов Великой Отечественной войны – это участники боевых действий и труженики тыла.

# ветераны # Великая Отечественная война

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