К 80-летию Дня Победы в Минской области благоустроят дворы ветеранов Великой Отечественной войны

К 80-летию Дня Победы предприятия ЖКХ и волонтеры молодежного движения Минской области благоустроят дворы ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К доброму делу присоединились и школьники Воложинского района. Активисты БРСМ навестили ветерана Николая Григорьевича Горностая из агрогородка Саковщина. Волонтеры помогли благоустроить дворовую территорию, также оказали необходимую помощь по дому.

Алена Чернявская, волонтер БРСМ, учащаяся Саковщинской средней школы:

Мы решили, что важно не только помнить о Победе наших ветеранов, но и заботиться об их повседневной жизни. Мы пришли помочь Николаю Григорьевичу.

Екатерина Колубако, волонтер БРСМ, учащаяся Саковщинской средней школы:

При каждой нашей встрече Николай Григорьевич рассказывает нам истории его молодости, жизни, как все проходило. На самом деле очень интересно это все слушать.

В 2025 году Николаю Григорьевичу исполнится 100 лет. В июне 1941-го, когда началась война, ему было всего 14. Служил в артиллерии, авиационном полку под Бобруйском и при военном госпитале. Уже в мирное время ветеран обрел семью, посвятил жизнь богослужению. Сейчас, несмотря на солидный возраст, Николай Григорьевич ведет домашнее хозяйство и активно встречает гостей.