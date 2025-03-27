Акцент на озеленение – в Слуцке высадят 150 тысяч цветов

Приступили к благоустройству и в Слуцке. Акцент на озеленение. Весной здесь высадят почти 2 тысячи деревьев. Город украсят 150 тысяч цветов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2025 году на клумбах будет богатство красок, более 20 различных видов растений: это сурфиния, диасция, лаванда, колокольчик, ирисы и другие. Высаживать стараются больше многолетников. Они имеют массу преимуществ, главное среди которых – возможность каждый год наблюдать все более пышное цветение. Кроме того, обновят скверы, добавят малые архитектурные формы и декоративную подсветку.

Марина Клим, ландшафтный архитектор Слуцкого жилищно-коммунального ЖКХ: Мы стараемся в нашем городе создавать такие места, которые пропитаны в том числе какой-то эстетикой, антуражем и так далее. У нас активно руководство старается подсвечивать город. У нас есть такие светящиеся кашпо и клумбы, сделаны конкретно под них входные группы. Там скамейки, где могут люди сидеть и наслаждаться этим местом. И все мы стараемся высаживать уместно. Тут важный момент: не переборщить с яркостью, но при этом подсветить город.

Татьяна Ковалева, ведущий специалист по связям с общественностью Слуцкого жилищно-коммунального хозяйства:

В рамках Года благоустройства планируется выполнить работы по ремонту пешеходных дорожек в городе и на придомовых территориях. Также продолжатся работы по ямочному ремонту на улицах города и района, текущий ремонт уличной дорожной сети города и района путем укладки нового асфальтобетонного покрытия общей площадью около 39 тысяч квадратных километров. В планах также обустроить площадки для сбора ТКО под новые контейнеры по городу. Всего их порядка 60.

В Год благоустройства в Минской области появятся 20 новых экологических троп, будут рекультивированы 19 карьеров.