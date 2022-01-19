«Я её пью просто по утрам иногда и дом обрызгиваю». В храмах на Крещение организовали раздачу святой воды

Новости Беларуси. Православные верующие сегодня, 19 января, отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Главная традиция этого дня – освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычай известен очень давно. Как воспоминание о событиях, описанных в Евангелии. Считается, что крещенская вода обладает большой силой. Ее не только пьют, но и окропляют дома. Традиционную раздачу святой воды в честь праздника организовали в храмах. Несмотря на снежную и немного морозную погоду, желающих было немало.

Жилище окропить надо. Это в первую очередь. Своим знакомым дать, родственникам. Может, кто-то не ходит в храм божий, а водичку пьют.

Она целый год стоит чистая, целый год. Я вот беру 5 литров, и у меня на целый год хватает, понемножку.