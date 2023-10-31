Какие способы лечения варикозной болезни есть в Беларуси? Поговорили с хирургом

Одной из самых частых косметологических проблем считают сосудистые звездочки. Согласно статистике, с такими проявлениями сталкиваются более 60 % женщин. Начиная с подросткового возраста, в женском организме стимулируются половые гормоны, которые и способствуют просвечиванию внутрикожных вен.

Сергей Перепелица, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:

Развитие болезни начинается в период очень мощных гормональных перестроек в организме женщины. Чаще всего это период полового созревания, беременность и роды, период климакса. Очень широко применяются гормональные средства для лечения этих состояний, применение эстрогенов и прогестеронов, их химических аналогов, противозачаточных средств приводят к резкому ослаблению структуры венозной стенки, что тоже приводит к развитию как малых, так и больших форм варикозных болезней.

Сосудистые звездочки бывают капиллярными, венозными и артериальными. По внешним признакам их делят на линейные, паукообразные, точечные и древовидные.

Сергей Перепелица:

Статистика показывает, что если оба родителя больны были варикозной болезнью, то риск заболевания у человека достигает 90 %. Если один родитель был болен, то риск достигает 60 %. Основополагающих методики в настоящее время две – это старая добрая склеротерапия, вторая методика – это чрескожная лазерная коагуляция мелких вен.