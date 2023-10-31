Какие способы лечения варикозной болезни есть в Беларуси? Поговорили с хирургом
Одной из самых частых косметологических проблем считают сосудистые звездочки. Согласно статистике, с такими проявлениями сталкиваются более 60 % женщин. Начиная с подросткового возраста, в женском организме стимулируются половые гормоны, которые и способствуют просвечиванию внутрикожных вен.
Сергей Перепелица, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:
Развитие болезни начинается в период очень мощных гормональных перестроек в организме женщины. Чаще всего это период полового созревания, беременность и роды, период климакса. Очень широко применяются гормональные средства для лечения этих состояний, применение эстрогенов и прогестеронов, их химических аналогов, противозачаточных средств приводят к резкому ослаблению структуры венозной стенки, что тоже приводит к развитию как малых, так и больших форм варикозных болезней.
Сосудистые звездочки бывают капиллярными, венозными и артериальными. По внешним признакам их делят на линейные, паукообразные, точечные и древовидные.
Сергей Перепелица:
Статистика показывает, что если оба родителя больны были варикозной болезнью, то риск заболевания у человека достигает 90 %. Если один родитель был болен, то риск достигает 60 %. Основополагающих методики в настоящее время две – это старая добрая склеротерапия, вторая методика – это чрескожная лазерная коагуляция мелких вен.
Сосудистые звездочки не считаются заболеванием, не представляют угрозу для нашего здоровья. Однако с такими проявлениями многие не хотят мириться. Самый популярный метод коррекции на сегодня – это микросклеротерапия. Безболезненная процедура позволяет убрать до 98 % венозных сеточек.
Сергей Перепелица:
Чрезвычайно тонкими иглами в просвет этих расширенных вен вводится склерозант, который вызывает химический ожог внутренней стенки этого капилляра, который затем приводит к его запустеванию и рассасыванию полностью этого измененного сосуда. После введения обработки зоны измененных вен сразу же накладывается компрессионная повязка, которая сдавливает просвет сосуда. Это ускоряет процесс рассасывания вены.
Вены исчезают в течение двух-трех месяцев после процедуры. Такие манипуляции несовместимы с солнцем, поэтому выполняются в осенне-зимний период. Еще одна методика – лазерная коагуляция.
Сергей Перепелица:
Обычный лазер для лечения сосудистых звездочек не применим, так как он вызывает ожоги всей толщи кожи, что приводит к образованию рубцов, послеожоговых. Селективные лазеры проникают через верхние слои кожи, начинают работать только там, где есть гемоглобин, эритроцит в просвете этого капилляра измененного. В этом проявляется селективность лазера. Процедура очень эффективная. В Беларуси она проводится достаточно широко.
*На правах рекламы.