Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России учредили 13 ноября

Новости Беларуси. 13 ноября учрежден Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его первое заседание состоялось в государственной резиденции «Вискули» в Беловежской пуще.

Среди участников – руководители крупнейших СМИ Беларуси. Инициаторами создания неформального объединения выступил «Белорусский союз журналистов» и сообщество журналистов и блогеров России и Беларуси «Друзья Сябры». Формат Клуба главных редакторов уже успешно прошел апробацию в обеих странах. Накоплен большой опыт откровенного и дружественного общения профессионалов СМИ, который ляжет в основу предстоящей работы.

Владимир Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва» (Россия):

Как медийные люди, как люди, которые понимают свою ответственность за наше совместное культурное, экономическое, политическое пространства, мы хотели бы поговорить об этом, обменяться мнениями, предложить, может быть, какие-то вещи.