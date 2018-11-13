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Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России учредили 13 ноября

13 ноября 2018 17:17
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Новости Беларуси. 13 ноября учрежден Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его первое заседание состоялось в государственной резиденции «Вискули» в Беловежской пуще.

Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России учредили 13 ноября-1

Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России учредили 13 ноября-3

Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России учредили 13 ноября-5

Среди участников – руководители крупнейших СМИ Беларуси. Инициаторами создания неформального объединения выступил «Белорусский союз журналистов» и сообщество журналистов и блогеров России и Беларуси «Друзья Сябры».

Формат Клуба главных редакторов уже успешно прошел апробацию в обеих странах. Накоплен большой опыт откровенного и дружественного общения профессионалов СМИ, который ляжет в основу предстоящей работы.

Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России учредили 13 ноября-8

Владимир Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва» (Россия):
Как медийные люди, как люди, которые понимают свою ответственность за наше совместное культурное, экономическое, политическое пространства, мы хотели бы поговорить об этом, обменяться мнениями, предложить, может быть, какие-то вещи.

Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России учредили 13 ноября-11

Участники мероприятия договорились, что клуб будет носить открытый характер. На заседания планируется приглашать ведущих политиков и экспертов двух стран.

Следующая встреча редакторов пройдет в России.

Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России учредили 13 ноября-14

# Журналистика # общество # Владимир Мамонтов # Фотофакт

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