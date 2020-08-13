Местные администрации продолжают проведение прямых телефонных линий. Расписание

Новости Беларуси. Капитальный ремонт домов, благоустройство улиц, вопросы ЖКХ – сегодня решить многие из этих проблем можно дистанционно. Чтобы разобраться, достаточно одного звонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Капитальный ремонт домов, благоустройство улиц, вопросы ЖКХ – сегодня решить многие из этих проблем можно дистанционно. Чтобы разобраться, достаточно одного звонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране продолжают работу прямые телефонные линии. Так, 13 августа жители Жабинковского района смогут задать любые волнующие их вопросы помощнику Президента, инспектору по Брестской области Анатолию Маркевичу.
Кроме того, решить вопросы одним звонком смогут жители областных центров. Традиционные прямые телефонные линии пройдут по всей стране в эту субботу, 15 августа, с 09:00 до 12:00 часов. Каждое обращение чиновники берут на контроль. Если проблема не требует отлагательств, готовы выехать на место сразу.