Местные администрации продолжают проведение прямых телефонных линий. Расписание

Новости Беларуси. Капитальный ремонт домов, благоустройство улиц, вопросы ЖКХ – сегодня решить многие из этих проблем можно дистанционно. Чтобы разобраться, достаточно одного звонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране продолжают работу прямые телефонные линии. Так, 13 августа жители Жабинковского района смогут задать любые волнующие их вопросы помощнику Президента, инспектору по Брестской области Анатолию Маркевичу.