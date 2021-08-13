Местами возможны дожди. Погода в Беларуси на 13 августа

В Минске +22 °C, осадков не прогнозируется. В Витебске +23 °C, малооблачно, без осадков. В Гродно +25 °C, дождей не ожидается. В Гомеле +25 °C, обойдется без осадков. В Бресте +25 °C, малооблачно и без дождей. В Могилеве +24 °C, осадков не прогнозируется