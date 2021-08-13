Исаченко: мы столкнулись с наглым и дерзким вызовом, брошенным демократическому и миролюбивому государству

Новости Беларуси. Заявление по факту экономического и политического давления на Беларусь в адрес Генассамблеи ООН направил национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем он призвал ООН осудить грубое вмешательство иностранных государств во внутреннюю политику Беларуси и стать на защиту устойчивого развития нашего государства.