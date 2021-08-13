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Исаченко: мы столкнулись с наглым и дерзким вызовом, брошенным демократическому и миролюбивому государству

13 августа 2021 12:09
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Новости Беларуси. Заявление по факту экономического и политического давления на Беларусь в адрес Генассамблеи ООН направил национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем он призвал ООН осудить грубое вмешательство иностранных государств во внутреннюю политику Беларуси и стать на защиту устойчивого развития нашего государства.

Исаченко: мы столкнулись с наглым и дерзким вызовом, брошенным демократическому и миролюбивому государству-1

Анатолий Исаченко, национальный координатор ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы столкнулись с наглым и дерзким вызовом, брошенным суверенному, демократическому и миролюбивому государству. Каждому его гражданину. Односторонние ограничительные меры в виде недопущения произведенных в Беларуси товаров на европейский рынок, запрета западных государств на перелеты белорусских перевозчиков, эскалация миграционного кризиса на белорусско-литовской границе в настоящее время приобретают катастрофические перспективы. Подобная бездумная политика в отношении нашей страны серьезно затрагивает интересы не только белорусских граждан. В адрес Евросоюза направлены сотни обращений белорусских трудовых коллективов с призывом прекратить неправомерное давление. Однако многочисленные просьбы трудящихся игнорируются. Весь мир стал свидетелем беспрецедентного внешнего давления, политизации Целей устойчивого развития, развязывания глобального кризиса в центре Европы. Эти и иные действия противоречат ряду международных обязательств, идут вразрез с положением устава Организации Объединенных Наций и существенно ухудшают право на достойный уровень жизни для миллиона людей.

Исаченко: мы столкнулись с наглым и дерзким вызовом, брошенным демократическому и миролюбивому государству-4

Анатолий Исаченко добавил: в независимом рейтинге достижения Целей устойчивого развития Беларусь занимает 24-е место из 165 государств.

# Международная политика # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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