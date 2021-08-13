«Марко» исполняется 30 лет. В магазинах действуют юбилейные скидки

Хотите привести мышцы в тонус и стать еще привлекательнее? Пробегитесь по магазинам «Марко». К новому сезону дизайнеры устроили целый парад сюрпризов. И все неслучайно. Ведь любимому бренду исполняется 30. Есть и еще поводы для гордости: победа в номинации «Общественное признание лучших товаров и услуг», «Производитель обуви № 1», а также «Лучшая обувная сеть». Холдинг «Марко» разрушает стереотипы и в свой юбилей дарит подарки всем.

Сергей Мелех, первый заместитель генерального директора холдинга «Марко»:

Компания «Марко» к юбилейной дате подготовила своим покупателям подарок – это юбилейные цены. В магазинах компании наши покупатели смогут подобрать себе обувь детскую, женскую, мужскую. Юбилейные цены – это от 19 рублей детская обувь, от 39 рублей – мужская, за 59 рублей женщины могут себе подобрать красивые ботильоны, ботиночки, сапожки.

Но и это еще не все. В праздничном меню вы можете выбрать любую круглосезонную, весенне-осеннюю и летнюю обувь по очень вкусным ценам. Стильные сапожки уже разлетаются как горячие пирожки. А на десерт настоящий деликатес – новая коллекция обуви.

Владислава Башкина, художник-модельер холдинга «Марко»:

Светлая обувь остается актуальной уже не первый сезон. Дизайнеры «Марко» активно используют цвета сливок и топленого молока для создания новых моделей. Популярными сейчас становятся модели ботинок со стрейч-голенищем. Они подойдут под любой ваш образ, так как они универсальные.

Август – последний звонок лета. А для первоклашек – самый долгожданный момент. Произвести незабываемое впечатление на одноклассников – та еще задачка, решить которую поможет школьная коллекция.

Мария Яцук, ведущий художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Растет популярность на кроссовки в гибридном стиле, которые сочетают в себе трендовый стиль и комфорт. Объемные детали добавляют особого уюта.

Классические туфельки – дань школьным традициям. Строгие цвета усмирят детскую взбалмошность. Школьникам постарше разрешается добавить яркие краски в учебные будни. Мария Яцук:

Традиционные туфли в стиле Мэри Джейн не теряют своей актуальности благодаря универсальности и функциональности. Благодаря хорошей фиксации подъемного ремешка на стопе они плотно фиксируют ногу, есть чувство комфорта и уверенности. Мы добавляем к этим классическим конструкциям новые элементы в виде различного декора. Смешением стилей сегодня уже никого не удивишь. Интегрировать кеды и кроссовки в школьную форму уместно так же, как и на уроки физкультуры. Но выглядеть настоящим джентльменом возможно в стиле классик. В туфлях покорится даже Эверест, правда, только на уроках географии.