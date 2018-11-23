Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»

Элегантный кавалер и завидный холостяк. В череде девушек, которые не дают прохода иностранцу, западает в душу Элла Герман.

Освальд познакомится с ней в мае 1960 года.

Эрнст Титовец, профессор, доктор биологических наук, друг Ли Харви Освальда:

Влюбился в Эллу Герман на заводе. Это была его эмоциональная любовь. Всю свою жизнь женщина будет скрывать тайную страсть и только спустя 50 с лишним лет впервые решается откровенно рассказать их историю любви.

Элла Прохорчик (Герман), возлюбленная Ли Харви Освальда:

Целовались. Он, действительно, вёл себя – не знаю, как с другими девочками – но по отношению ко мне он вёл себя порядочно, очень порядочно. Возлюбленная Освальда – тоже студентка иняза. Но познакомятся они не в институтских коридорах, а у станка! В ту пору Элла Герман считает каждую копейку, а чтобы хоть как-то свести концы с концами, переводится на «заочку» и идёт на завод.

Элла Прохорчик (Герман):

Подошёл к нам молодой человек, попросил девчат, чтобы они познакомили: «Познакомьте меня с вашей подругой». Сказали, что: «Вот у нас хороший парень, красивый». Ну так, шутя, всё это было. И он сказал: «И кроме всего, я ещё очень скромный». 10 месяцев – а именно столько продлятся их отношения, – Элла Герман то остаётся неприступной скалой, то даёт Освальду надежду.

Из дневника Ли Харви Освальда:

«Январь. Новый год встретил у Эллы Герман. Думаю, я влюблён…» После продолжительных отношений и долгих сомнений, Освальд всё же решается на ответственный шаг. И уже через полгода после их знакомства делает предложение. Боясь получить отказ, он пускает в ход шантаж. Освальд давит на самое больное и заявляет: брак с советской гражданкой – единственный способ остаться в Советском Союзе.

Сергей Савоськин, физиогномист:

У такого человека, если профориентацию оценивать его, в хорошем плане, предназначение такого человека, у него фактически путь только в актёры. Если он играет роль страдальцев романтических, то всё хорошо у него в жизни. Точку в этой истории девушка поставит сама.

Из дневника Ли Харви Освальда:

«После приятной прогулки, рука в руке, до кинотеатра, я сделал ей предложение. Она колебалась, но отказала. Моя любовь к ней настоящая, но она меня не любит...»

Элла Прохорчик (Герман):

Он на следующее свидание не пришёл, я так поняла, раз он не пришёл, значит, подумала, он понял, что между нами всё закончено.

Эллу Герман смущали и интрижки на стороне, и враньё по поводу и без. Освальд обещал ей золотые горы, а сам ходил налево.