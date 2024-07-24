Лукашенко пообещал, что его незапланированных визитов на поля будет больше
В ходе уборочной необходимо придерживаться тактики и учитывать все сложившиеся условия, в том числе погодные. На это обратил внимание аграриев и тех, кто в ответе за страду, Александр Лукашенко. Президент 24 июля посетил сельхозпредприятие «Восход» под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства готовились докладывать по всем направлениям, которыми занимаются в «Восходе» у плаката, но Президент начертил свой маршрут – импровизация как она есть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ладно, поедем, посмотрим его зернотоки, заедем на комплекс. Так, ты не против?
– Мы предлагали другой вариант…
– А мы на этот поедем, что ты мне предлагаешь? Это же такой комплекс хороший.
На зернотоке глава государства о положении дел расспрашивал тех, кто непосредственно работает с оборудованием ответы, очевидно, удовлетворили. А увиденному на животноводческом комплексе немудрено немного удивиться, все же, когда говорят о том, что хозяйство передовое, и озвучивают надои почти в 10 тысяч тонн молока, представляешь, что этому способствуют определенные условия, но здесь все совсем просто.
И в хозяйстве понимают, что так больше нельзя – задумываются о строительстве фермы будущего. Нужно вперед идти и прирастать площадями. Но как? Вокруг жилые дома. Глава государства навскидку предложил несколько вариантов.
Александр Лукашенко:
Я думал о том, что, может быть, ему академиков этих отдать. А он бы серьезно их подстегнул. Это не то что 150 гектаров… Я видел сверху – деляночки эти сделал и ложкой ковыряет сорняки. Они бы там поковыряли и сеяли у него на полях. А уровень высокий! Он бы у них спросил: ребят, у нас сегодня 55 центнеров рапс, а вы тут мне выдаете 45 и радуетесь. Поэтому надо все варианты просчитать.
– Мы еще с Гусаковым соберемся, посмотрим.
В самом хозяйстве, ожидаемо, за землю – тем более как никто знают, что с ней делать.
Виктор Сулим, директор ГП «Восход»:
В принципе, мы за землю всегда. Но в прошлом году немного Академия наук нам 100 гектаров дала в пользование на три года. В этом году ведем разговоры – тоже взять земли, потому что земли у нас не хватает. Вариант реконструкции и выноса данного комплекса куда-то – ну, наверное, реконструкция на современных условиях позволит сделать его достойным даже в тех рамках, в которых мы сейчас находимся.
Кстати, близость к агрогородку корректирует и работу аграриев, агроном чуть позже рассказал, что необходимые манипуляции, например, с рапсом проводят в ночное время и с оглядкой на пчеловодов.
Игорь Протасеня, главный агроном ГП «Восход»:
Ведь вокруг много пчел у населения, а рапс требует такой нагрузки химической, что все работы проводятся в ночное время по согласованию с пчеловодами. А последние годы только в ночное время, потому что днем высокие температуры – можно получить ожоги даже простой водой. Поэтому так и получается. Это соблюдение норм высева, изучение сортов гибридов рапса, совместная работа с институтами, ведь на территории нашего хозяйства находятся четыре института. Люцерна у нас 660 гектаров, мы ее сеем только в чистом виде. Это высокобелковая кормовая культура, которая дополняет кормовую базу. В основном на ней и держится кормовая база. Заготавливаем сенаж, получаем 4-5 укосов, используем 4-5 лет. Это максимальный выход протеина.
«Восход» – хозяйство относительно небольшое. И единственный выход для его выживания и развития – это грамотный и эффективный путь к, если хотите, сырьевому суверенитету, который они успешно освоили.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
Чтобы накормить количество скота, которое здесь есть, и получить результаты от животноводства, вынуждены очень серьезно заниматься интенсификацией растениеводства именно. И вот, может, Президент поэтому сюда и полетел. На селекторе я Президенту доложил, что здесь урожай озимого ячменю 107,7 центнера. И по рапсу тоже сегодня ему рассказывали, Президент похвалил – тут будет больше 55 центнеров на круг. Поэтому одно из желаний Президента – убедиться, что действительно на наших полях можно получать такие урожаи. У руководителей хозяйства я спрашиваю: что надо? Почему у соседа не получается, допустим у нашего же, а у тебя получается? А ларчик прост. Нужно просто делать каждому, как Президент говорит, кто что должен делать, тот тем должен заниматься. Агроном должен заниматься своим, зоотехник – свои, руководитель – своим.
Чтобы вы понимали, все эти интервью были записаны, когда глава государства улетел инспектировать другие поля, пообещав, что подобные незапланированные визиты станут более частыми. Журналисты остались, остался и агроном, даже когда камеры уже были выключены, в поле люцерны вместе с аистами наблюдать за ходом укоса. Это об отношении и привычке. Кружил над районом и президентский борт, потому что куда важнее быть хозяином на своей земле, зная ее со всех сторон, чем просто господином.
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