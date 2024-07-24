Лукашенко пообещал, что его незапланированных визитов на поля будет больше

В ходе уборочной необходимо придерживаться тактики и учитывать все сложившиеся условия, в том числе погодные. На это обратил внимание аграриев и тех, кто в ответе за страду, Александр Лукашенко. Президент 24 июля посетил сельхозпредприятие «Восход» под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства готовились докладывать по всем направлениям, которыми занимаются в «Восходе» у плаката, но Президент начертил свой маршрут – импровизация как она есть. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ладно, поедем, посмотрим его зернотоки, заедем на комплекс. Так, ты не против?

– Мы предлагали другой вариант…

– А мы на этот поедем, что ты мне предлагаешь? Это же такой комплекс хороший.

На зернотоке глава государства о положении дел расспрашивал тех, кто непосредственно работает с оборудованием ответы, очевидно, удовлетворили. А увиденному на животноводческом комплексе немудрено немного удивиться, все же, когда говорят о том, что хозяйство передовое, и озвучивают надои почти в 10 тысяч тонн молока, представляешь, что этому способствуют определенные условия, но здесь все совсем просто.

И в хозяйстве понимают, что так больше нельзя – задумываются о строительстве фермы будущего. Нужно вперед идти и прирастать площадями. Но как? Вокруг жилые дома. Глава государства навскидку предложил несколько вариантов.

Александр Лукашенко:

Я думал о том, что, может быть, ему академиков этих отдать. А он бы серьезно их подстегнул. Это не то что 150 гектаров… Я видел сверху – деляночки эти сделал и ложкой ковыряет сорняки. Они бы там поковыряли и сеяли у него на полях. А уровень высокий! Он бы у них спросил: ребят, у нас сегодня 55 центнеров рапс, а вы тут мне выдаете 45 и радуетесь. Поэтому надо все варианты просчитать.

– Мы еще с Гусаковым соберемся, посмотрим. В самом хозяйстве, ожидаемо, за землю – тем более как никто знают, что с ней делать.

Виктор Сулим, директор ГП «Восход»:

В принципе, мы за землю всегда. Но в прошлом году немного Академия наук нам 100 гектаров дала в пользование на три года. В этом году ведем разговоры – тоже взять земли, потому что земли у нас не хватает. Вариант реконструкции и выноса данного комплекса куда-то – ну, наверное, реконструкция на современных условиях позволит сделать его достойным даже в тех рамках, в которых мы сейчас находимся. Кстати, близость к агрогородку корректирует и работу аграриев, агроном чуть позже рассказал, что необходимые манипуляции, например, с рапсом проводят в ночное время и с оглядкой на пчеловодов.

Игорь Протасеня, главный агроном ГП «Восход»:

Ведь вокруг много пчел у населения, а рапс требует такой нагрузки химической, что все работы проводятся в ночное время по согласованию с пчеловодами. А последние годы только в ночное время, потому что днем высокие температуры – можно получить ожоги даже простой водой. Поэтому так и получается. Это соблюдение норм высева, изучение сортов гибридов рапса, совместная работа с институтами, ведь на территории нашего хозяйства находятся четыре института. Люцерна у нас 660 гектаров, мы ее сеем только в чистом виде. Это высокобелковая кормовая культура, которая дополняет кормовую базу. В основном на ней и держится кормовая база. Заготавливаем сенаж, получаем 4-5 укосов, используем 4-5 лет. Это максимальный выход протеина. «Восход» – хозяйство относительно небольшое. И единственный выход для его выживания и развития – это грамотный и эффективный путь к, если хотите, сырьевому суверенитету, который они успешно освоили.