Мэры Бостона, Чикаго, Атланты и Нэшвила хотят ввести комендантский час в парках и запретить установку палаточных лагерей в городской черте

В США продолжаются массовые акции протеста против социального неравенства и засилья финансовых корпораций, а также ответные аресты демонстрантов. Последних за несколько дней было задержано более двух сотен. Стражи правопорядка применили полный набор спецсредств: в ход пошли и резиновые пули, и водометы, и слезоточивый газ.

Мэры Бостона, Чикаго, Атланты и Нэшвила обратились в суды, чтобы ввести комендантский час в парках и запретить установку палаточных лагерей в городской черте, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

По данным соцопросов, более 40% американцев разделяют взгляды тех, кто уже не первый месяц пытается открыто высказать свое мнение. Такое резкое подавление акций несогласных в стране, где провозглашен демократический режим, уже вызвало реакцию у мирового сообщества.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

То, как обходятся с участниками акции «Оккупируй Уоллл-стрит», дает достаточно яркую иллюстрацию того, что целый ряд наших коллег и парнтеров из числа западных стран исповедуют двойные стандарты.