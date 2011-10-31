Беларусь осталась в летнем времени: как это сказалось на жителях приграничья, авиакомпаниях и простых гражданах

Решение об отмене перевода стрелок на зимний режим было принято накануне. По такому же пути в минувшее воскресенье пошла и Россия. А вот Украина в ближайшие полгода будет жить на час позади. Таким образом, впервые между Минском и Киевом появилась разница во времени.

Лидия Антоновна за границу в Беларусь по новому зимнему времени приехала впервые, проведать приболевшую родственницу. И хоть из украинской Добрянки до белорусской Поддобрянки, в буквальном смысле, рукой подать, время теперь по разные стороны границы тоже разное.

Лидия Антоновна:

В Беларусь за водой хожу. Я свои часы не переводила.

И, все же, шлагбаум упрощенного пункта пропуска в Поддобрянке с 31 октября разделил не только две страны, но и время местных жителей. Теперь, когда белорусы уже чай пьют, украинцы еще только собираются завтракать.

Жительница Гомельской области:

Даже когда телевизор включили, время не то, программа не та.

Дмитрий Уклейко, начальник пресс-службы Гомельской пограничной службы:

Пункты упрощенного пропуска через государственную границу работают в штатном режиме. Каких-либо изменений во временных показателях работы нет. Время работы пунктов пропуска – с 7.00 до 20.00 по белорусскому времени.

Взлеты и посадки по плану. Белорусские авиалинии уже за полгода проработали все форс-мажорные ситуации. Сбоев не было, зона потерянного времени осталась на высоте птичьего полета.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании:

Мы планировали переход на зимнее время заранее. Поэтому никаких внеплановых ситуаций не происходило и не происходит.

Новость об «отмене» часодвижения муссировалась постоянно. Однако в службе точного времени, 188, в эти выходные были побиты все рекорды. В три раза больше звонков, чем обычно. Это примерно 80 тысяч белорусов пребывали в прострации, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Виктория Белоусова:

Ехала на поезде, проснулась, посмотрела на часы – 7.00. Думала, ехать остался еще час, а в окне – моя станция. Оказалось, что телефон автоматически перевелся.

Вот и Виктория стала заложницей «испорченного телефона». И сколько не накручивай себя на мысли, что стрелки теперь будут постоянно идти только вперед, подкрутить часы все же пришлось.

Программист:

У меня на телефоне и на компьютере время различается. Я уточнил в справке и начал перестраивать.

Настраивать время на компьютерах приходится вручную. Пока у нас нет пакета экстренных электронных обновлений. Вместо этого пользователям предлагают переключиться на другой часовой пояс.

А вот футбольная страсть – без границ. 1 ноября на минском стадионе «Динамо» белорусским спортсменам предстоит сразиться со звездами «Милана». Игру перенесли на 20.00 вместо привычного 21.45. Чтобы итальянские болельщики не ночевали у телевизора. Ведь теперь разница с этой страной – два часа. И трансляция началась бы к полуночи.