Все белорусские малыши, родившиеся 31 октября, получат памятные сертификаты 7-миллиардного жители Земли

Население планеты 31 октября перешагнуло 7-миллиардный рубеж. Заветный титул, как определили в ООН, достался малышу из Калининграда. Он родился ночью. Правда, сам способ выбора очередного миллиардного жителя весьма условный.

11 лет назад им стал мальчик из Сараево. Чтобы соблюсти справедливость, поздравляли всех родившихся на планете, в том числе и в Беларуси. Счастливые мамы получили памятный сертификат «Рожден в день семи миллиардов».

Татьяну Штиль 31 октября журналисты брали штурмом. Ее сын Арнольд автоматически попал в почетный список 7-миллиардного жителя планеты. За это – поздравления и подарки от почетных гостей.

Татьяна Штиль:

Современное событие, необычное. Я думаю, любой женщине приятно быть мамой и при этом подарки получать.

Памятные сертификаты вручат всем малышам, которые родятся до 23 часов 59 минут.

Возможно, вот этот малыш и есть тот самый 7-миллиардный житель планеты.

В среднем в минуту рождается 260 детей. А это значит, что установить ребенка, который первым перешагнет рубеж, весьма затруднительно.

Врачи сказали: Станислав родился настоящим богатырем. Рост – 52 см, вес – 3 600 г.

Малышу всего несколько часов, но мама уже угадала в сыне подбородок отца. Сегодня Наталью ждала двойная радость.

Наталья Борисевич:

Я в рамочку, наверное, этот сертификат повешу и буду сыну рассказывать, какой это был день.

В России и Индии врачи и наблюдатели фиксировали точную дату появления на свет 7-миллиардного ребенка. Однако Бюро статистики США называет переход к цифре 7 в марте 2012 года, а Международный институт системного анализа и вовсе – 2014 год, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

И если 6-миллиардного ребенка поздравляли по единому решению ООН в Боснии и Герцоговине, то в этом году география виновников торжества расширилась.

Антониус Брук, представитель ООН в Республике Беларусь:

Сегодня знаменательный день. Считается, что именно сегодня родится 7-миллиардный малыш. Мы решили, что не будем выделять какого-то одного ребенка как это было в других странах. Таких детей рождается много, и эта честь должна принадлежать всем детям Беларуси.

Врачи рассчитывают на то, что страна 31 октября станет богаче на 350 малышей. В последние годы для мам и их детей сделано немало как в социальной, так и в медицинской сферах.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Мы пришли к цифре младенческой смертности 4 промиле. Это десятка мировых показателей. Это действительно так. Это достигалось тем, что направлялись государственные ресурсы, создавалась четырехуровневая строгая система перинатальной помощи.

Эксперты ООН прогнозируют, что к 2100 году население Земли достигнет 15 миллиардов человек. На планете за 2011 год может родиться 135 миллионов жителей. Если показать в цифрах сколько воздуха в минуту вдыхает человечество, то она будет равняться 80 триллионам литров воздуха.

В день мы потребляем 15 триллионов калорий – это 30 миллиардов бутербродов в день. Выпиваем мы за этот же промежуток времени 7 тысяч олимпийских бассейнов. Взявшись за руки, люди смогли бы 175 раз обогнуть землю по экватору или протянуться до Луны и обратно девять раз.

31 октября Беларусь станет богаче примерно на 300 малышей. И неважно, какой по счету это житель планеты, гораздо важнее – условия, которые создадут для его дальнейшего развития.