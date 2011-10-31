Лукашенко: В республике не допустили разгула преступности и хаоса, Беларусь остается мирной и сплоченной страной

Главный ресурс страны – труд и талант ее граждан. С таких слов президент начал вручение государственных наград. Нынешняя церемония – особенная. Кроме обладателей орденов и медалей здесь были и лауреаты государственной премии. Она вручается раз в два года. Всего высоких званий удостоены 50 человек. Это врачи, военнослужащие, конструкторы, журналисты, спортсмены, деятели культуры, педагоги.

То, что для детей обычное дело, для Риты – чудо. 10-летней девочке зарубежные специалисты пророчили ампутацию ног. Девять лет она не ходила – ползала.

Эти кадры сняты до операции.

У Риты – врожденное воспаление костей. В Центре травматологии, который действует под руководством Александра Белецкого, для этой пациентки разработали индивидуальную операцию.

Рита:

Для меня сейчас очень большая радость, что могу ходить на ногах.

За последние 30 лет в Центре ежегодно проводят 250 операций в год. Их суть в том, чтобы в прямом смысле поставить на ноги детей и взрослых с патологией.

Александр Белецкий, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Наши разработки сложных высокотехнологичных оперативных вмешательств в области тазобедренных суставов, конечно, получают известность. И благодаря этой известности к нам едут на эти операции. И мы не забываем о самодостаточности – формируем подушку безопасности в виде валютных щитов¸ которые у нас открыты.

Метод белорусских ученых в мире так и называют – «белорусская остеотомия». Опытом делятся с зарубежными коллегами: объездили уже немало стран. Все ради того, чтобы не допустить протезирование тазобедренных суставов у детей. Именно за это сегодня они удостоены звания лауреатов государственной премии республики. Медикам такое звание не присваивали больше десятилетия, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Перед официальной церемонией вручения госнаград волнуются все.

Это врачи, военные, конструкторы, журналисты, спортсмены, деятели культуры, педагоги. Кто-то скромно ждет начала, как Александр Скорина.

За спиной – 30 лет работы в забое и большой коллектив.

Александр Скорина, машинист ОАО «Беларуськалий»:

Предприятие, конечно, изменилось, и это несопоставимо с тем, что было раньше: новая техника, новые люди, специалисты, рынки сбыта, новые цеха, новые заводы. «Беларуськалий» растет.

Кто-то ведет беседу. Как, например, два, теперь уже Народных, артиста – Анисимов и Науменко.

Александр Лукашенко сразу же называет встречу особенной. Среди награжденцев – лауреаты госпремии. Она вручается раз в два года. Требования к соискателям только растут.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Теперь ваши успехи вдохновляют коллег и молодежь, являются ориентиром для тех, кто идет за вами. Кроме того, они определяют пути развития общества, производственной сферы, культуры, науки, служат фундаментом будущих открытий. Это важная веха в жизни каждого из вас, и пусть она станет отправной точкой для новых свершений.

В последние годы требования к соискателям государственных премий значительно возросли. Важнейшими критериями стали превосходство их разработок над мировыми аналогами, конкурентоспособность на рынках и вклад в обеспечение национальной безопасности.

Нам по силам решение самых сложных задач. Ведь главные ресурсы Беларуси – это труд и талант наших граждан.

Госпремию получили металлурги из Могилева и разработчики карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Эффективные решения позволили повысить конкурентоспособность.

Александр Лукашенко:

Тот редкий случай, когда производственник, переходя в науку, еще больше делает, чем на своем «БелАЗе».

Павел Мариев, директор научно-технического центра ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»:

Достигнутые на «БелАЗе» результаты говорят сами за себя. Создано уникальное производство, которое выпускает известную во всем мире продукцию. 30% рынка контролирует продукция «БелАЗа».

Олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе к наградам не привыкать. Но это звание заслуженного тренера страны особенно приятно и почетно.

Камандар Бофали Оглы Маджидов, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по греко-римской борьбе:

И как спортсмен, и как тренер я полностью состоялся в Беларуси. Менталитет даже уже белорусский: терпение и труд все перетрут.

В зале для торжественных приемов – 50 человек. Работали уж точно не за медали или звания – всей душой они болеют за дело. Вручая награду, президент каждому крепко жмет руку.

Среди отмеченных сегодня – и главный редактор газеты «Советская Белоруссия» Павел Якубович, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Павел Якубович, главный редактор газеты «Советская Белоруссия»:

Журналист должен быть всегда на полголовы выше своего читателя. Я это говорю в уважительном смысле. Читателю должно быть интересно с тобой разговаривать, а ты должен знать то, что будет интересно читателю.

Высокие госнаграды, ордена «За службу Родине», вручил Александр Лукашенко военным и правоохранителям.

Александр Лукашенко:

На фоне вооруженных конфликтов, которыми охвачен современный мир, каждый понимает, что главное в жизни – это чистое небо над головой, спокойствие и уверенность наших людей в завтрашнем дне. Мы награждаем людей, которые имели непосредственное отношение к раскрытию теракта в минском метро и тех, кто охраняет порядок нашей родины каждый день. В республике не допустили разгула преступности и хаоса. Беларусь остается мирной и сплоченной страной. Растет престиж воинской службы, авторитет органов внутренних дел, и в этом ваша огромная заслуга.

Андрей Горулько, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Идет развитие и совершенствование, создание непосредственно интегрированной системы охраны государственной границы, совершенствование и развитие таких важных компонентов как оперативная деятельность, направленная на борьбу с различными видами противоправной деятельности на государственной границе.

Несмотря на то, что заслуженных людей было много, церемония прошла быстро. В конце президент заметил, что в зале царит особая аура.

Александр Лукашенко:

Это благодаря тому, что в этом зале присутствуют люди, у которых особая аура. Это люди заслуженные. Я еще раз хочу поздравить вас с этими государственными наградами, великими званиями, которые многие из вас заслужили долгим трудом, но все – тяжелейшим трудом.

Такой день стал праздником для тех, кто получил госнаграды и звания. Поэтому в заключительной части подняли символический бокал шампанского.

Потом еще фотографировались.

Уже с орденами и медалями. На память.