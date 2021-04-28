«Дети тоже очень впечатлились». Во Дворце Независимости провели экскурсию для милиционеров и их семей

Новости Беларуси. Экскурсия за кулисы политической жизни страны. Дворец Независимости 28 апреля распахнул двери для сотрудников Центра повышения квалификации МВД, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ».

По долгу профессии гости не смогли упустить возможность побывать в рабочей резиденции Президента. Каждый день они отвечают за воспитание будущего поколения белорусской милиции. Фото, сделанные сегодня во Дворце Независимости, отличный материал для учебных занятий. Интерес к уже историческим залам не только профессиональный, многие пришли на экскурсию с супругами и детьми. В месте, где проходят торжественные церемонии, важные совещания или международные переговоры, собрались более 60 человек. Но и это далеко не все желающие.

Проходя по этим коридорам, ты видишь историю своей республики, своего государства. Все очень захватывающе. Коллега не попал, хотел, но так получилось, что не попал, – покажем фотографии. Я думаю, что обязательно еще будет возможность попасть сюда ему.

Я сразу, первым делом, решил привести сюда своих детей, свою жену, чтобы они увидели эту красоту, чтобы они почувствовали и приобщились. Дети тоже очень впечатлились этой экскурсией и очень ждали, когда они сюда смогут прийти, побыть здесь, посмотреть. Я смотрю, что, как говорится, не пропал у них этот вот момент восхищения, и они очень рады, что сюда попали.

Дворец – прекрасный символ нашей государственности. Очень приятно и не стыдно за такое здание, что в любой момент могут посетить главы различных государств, и на высоком уровне Президент может их принять.

Приходится работать также и с будущими сотрудниками органов внутренних дел, с сотрудниками, которые повышают квалификацию свою. Передам все эмоции и ту информацию, которую исчерпал здесь. Конечно, все это передам.