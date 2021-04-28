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Парламентские слушания пройдут в Палате представителей 29 апреля. Какие вопросы будут обсуждать?

28 апреля 2021 17:46
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Новости Беларуси. Вопросы территориальной целостности и народного единства Беларуси обсудят 29 апреля в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентские слушания пройдут в Палате представителей 29 апреля. Какие вопросы будут обсуждать?-1

В ходе парламентских слушаний будут обсуждаться международные и геополитические последствия воссоединения белорусского народа, история и современность белорусско-польских отношений и пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия.

Парламентские слушания пройдут в Палате представителей 29 апреля. Какие вопросы будут обсуждать?-4

Ключевой датой Года народного единства станет 17 сентября – день, символизирующий воссоединение белорусского народа и восстановление исторической справедливости.

# Палата представителей # общество # Фотофакт

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