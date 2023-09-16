«Мероприятие очень важное, сотрудники его ждут». Иван Кубраков возглавил велопробег на турслёте МВД

Новости Беларуси. Значимый для всей страны праздник белорусы отметят лишь завтра, 17 сентября, но мероприятия, посвященные Дню народного единства, стартовали задолго до торжественной даты. Велопробегом начался II Республиканский туристический слет МВД в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протяженность маршрута – 78 километров. На карте – знаковые места. В Горанях же прошли спортивные состязания. Всего за кубок победителя сражались 16 команд. Кстати, среди участников слета не только сотрудники милиции, но и их дружные семьи. Все подробности у нашего корреспондента Алины Мычко.

Традиция турслета зародилась в 2022 году и сразу пришлась по душе многим участникам. Начало спортивному празднику положил масштабный велопробег. Все вместе преодолели 78 километров – по числу лет, прошедших со дня великой победы. По пути те, кто защищает нашу свободу и независимость, возложили у мемориалов цветы. Почтили память каждого погибшего. Колонну возглавил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мероприятие очень важное, сотрудники милиции его все ждут. Это возможность нам всем немножко отойти от нашей рутины и отдохнуть. Но, несмотря на это, когда мы ехали сюда, все равно поступают какие-то сигналы, кому-то пришлось сойти с дистанции, чтобы уехать и исполнять свои служебные обязанности. Тем не менее, сегодня около 5 000 присутствует на этой площадке у нас в учебном центре в Горанях. К нам присоединились во время велопробега наши патриотические клубы.

Когда работа постоянно связана с риском для жизни, нет ни чего важнее надежного тыла. После велопробега своих отцов, мужей и сыновей встретили их семьи. Вот и Александр Войтик приехал на слет не один. Уверен, именно поддержка родных дает силы двигаться вперед.

Александр Войтик, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУВД мингорисполкома:

Сопереживают, сочувствуют, помогают, верят, надеются – все как у всех. Очень много проводится мероприятий, направленных на сплочение государства, сплочение людей, народа и всего остального. Милиция – это как раз таки тот орган, который и сплочает.

На турслете встретились те, кто вместе прошел огонь и воду, и те, кому это только предстоит. Здесь сегодня – ветераны, действующие сотрудники и совсем еще молодые курсанты. Их объединяет не только слет и даже не общая служба. Сегодня милиция – это настоящая семья, где один за всех и все за одного. Вместе они – надежный щит, стоящий на страже нашей безопасности.

Держать себя в форме для них – профессиональная необходимость. Поэтому слет – это в первую очередь спортивный праздник. Сегодня за звание сильнейших боролись 16 команд. Первые в программе – волейбольные матчи.

Алина Мычко, корреспондент:

В воздухе буквально витает дух азарта. Ну а пока взрослые соревнуются в спортивных поединках, дети развлекаются на интерактивной площадке. Здесь для подрастающего поколения – и тир, и полоса препятствий в миниатюре, и даже выставка техники. Многие из тех, кто сегодня только примеряет на себя новые роли, завтра пойдут по стопам своих родителей. Для которых служба в милиции – это целая жизнь.