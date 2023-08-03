Меню рассчитано по калорийности. Вот какая кухня предложена участникам II Игр стран СНГ в Молодечно!

Беларусь готова принимать II Игры стран СНГ, Минская область в том числе. Какие соревнования будет принимать Молодечно, насколько обновились игровые объекты, как планируют встречать болельщиков, что с инфраструктурой и какая культурная программа ожидает гостей, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

На центральной площади разместилась та самая гостиница, которая как раз и примет спортсменов со всей страны и не только. Пешая доступность от основной спортивной площадки, большое количество мест для размещения, ресторан с акцентом на белорусскую кухню. Выбор был очевиден. Влада Родовская, корреспондент:

Расскажите, пожалуйста, как обеспечит Молодечно жильем для спортсменов и желающих посмотреть на главное спортивное событие?

Роман Кузнецов, начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома:

В начала мая 2023 года состоялось в Молодечно выездное заседание оргкомитета, где были предложены варианты инфраструктуры, которые будут задействованы, объекты на проведении игр. Учитывая, что сам спортивный объект находится на площадке пляжных видов спорта в Парке культуры и отдыха Победы и в шаговой доступности через дорогу у нас есть гостиница «Молодечно», поэтому тут уже выбор был очевиден.

Гостиница уже готова. Номера обновлены, проведен косметический ремонт. Уже точно ясно, сюда заедет делегация численностью 70 человек из более пяти стран.

Только заходим в холл гостиницы – сразу встречаем спортсменок. Это приехала юношеская сборная Беларуси по пляжному волейболу. Заселились раньше Игр, зато есть время на тренировки прямо на главном спортивном объекте.

Олег Абраменко, тренер юношеской сборной по пляжному волейболу:

Мы на окончательном этапе подготовки. Последний учебно-тренировочный сбор в Молодечно, здесь мы останемся и уже будем играть Игры СНГ. На данный момент восемь человек на учебно-тренировочном сборе присутствует спортсменов. Провели тренировку, сегодня утром сходили провели. Погода пока более-менее – для нас это важно очень. Готовимся, страну будут представлять три пары на Играх СНГ. Две пары из города Жлобина и одна пара из Барановичей. Очень важны они для детей, участников. Соревновательной практики у нас много, но она всегда – мы играем с теми же соперниками. Сейчас будут новые соперники, дети познакомятся, какие-то связи будут налажены. Я думаю, и для тренеров это будет полезно. Поэтому мы рады, что что-то проходит у нас.

Спортсменки 2007-2008 годов рождения. За плечами большой опыт. Не волнуются, соревнований с трепетом ждут. Хотят показать, как умеют играть наши белорусские волейболисты, настроены только на победу.

Ольга Абраменко, член юношеской сборной по пляжному волейболу:

У меня отец тренер. Не связать ее [жизнь – прим. ред.] с волейболом было бы невозможно, наверное. С самого детства меня тренируют, привлекают, но мне это нравится. На игры у нас очень большие надежды, ожидания. Хочется раскрыть себя, партнера, показать, что мы хорошо готовы, у нас сильная страна. Сейчас проходит подготовка в Молодечно как раз. Будем тренироваться – уже финальная подготовка.

Надежда Тишкова, член юношеской сборной по пляжному волейболу:

Волейбол – это скорость, адреналин. Просто нравится вид спорта. Мы уделяем много времени. Иногда хочется отдохнуть, но это очень редко, потому что отдых – это наши тренировки. Приехали на сборы, потренируемся и в полной боевой готовности уже выйдем представлять страну. Условия тут хорошие, площадка комфортная, песок заменили – очень удобно.

Всего в гостинице 100 номеров, принять смогут более 170 человек. Места хватит всем. Номера комфортные и просторные. С некоторых можно не только полюбоваться красотами города, но и даже увидеть главную спортивную площадку. При желании отсюда прекрасно можно следить за исходом игры.

Виктория Мисюк, администратор гостиницы:

Под спортсменов будет отдано порядка 30 номеров. Обновлялся, делался косметический ремонт в номерах, закупалось резервное постельное белье, резервное оборудование. Мы очень готовились к принятию гостей наших зарубежных и белорусских, конечно же. Рады будем всех видеть, чуть-чуть обновились.

Важное внимание уделено и питанию. Здесь к нему подошли с ответственностью. Еда насыщена витаминами и питательными веществами – все, как полагается спортсменам. Меню утверждено, будут и фирменные блюда, в том числе наши драники – так сказать, национальный колорит.