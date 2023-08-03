Движение возле школ стараются сделать более безопасным. Вот какую профилактику проводит ГАИ
Валерия Яскевич, корреспондент:
ДТП с участием детей, к сожалению, не редкость. Регулярно по маршрутам следования учащихся обновляется дорожная разметка.
Работать на предупреждение – одна из главных задач дорожных служб. Движение возле школ с каждым разом становится удобнее и безопаснее.
Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:
Изменяется организация дорожного движения, обновляются знаки.
Александр Гордиенко, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РОВД г. Минска:
Госавтоинспекция уделяет особое внимание детскому дорожно-транспортному травматизму. Устанавливаются специальные щиты, которые привлекают водителей и заставляют соблюдать правила дорожного движения при проезде учреждений образования. Сотрудники ГАИ обращают внимание, чтобы родители при перевозке своих детей соблюдали правила перевозки пассажиров.
Валерий Мосенза:
Очень часто родители наши с утра привозят ребенка, бросают машины вблизи учреждений образования, при этом создают заторовые ситуации. Вплоть до того, что бросают свои транспортные средства на пешеходных переходах, думая лишь о своем ребенке, не думая о других детях, которые идут в школу рядом с этими пешеходными переходами. Данная ситуация ограничивает обзорность дороги. Основным примером всегда являются родители, мы пытаемся донести эту информацию.
Чтобы дорога в школу и обратно обходилась без происшествий, создан надежный маршрут движения школьника «Дом-Школа-Дом». В документе собраны схема и расшифровка рекомендуемого пути. А также вблизи учебных заведений и на дворовых территориях размещают сигнальные столбики.
Валерий Мосенза:
В различных ситуациях мы подбираем определенные маршруты в зависимости от организации дорожного движения, интенсивности движения. Рассказываем детям вплоть до того, что мы развешиваем схемы. Данные маршруты могут увидеть как родители, так и дети непосредственно в фойе школы.
Ребенок – это самый неопытный и беззащитный участник дорожного движения. Проблема безопасности на дорогах увеличивается, так как растет число автомобилей, водителей-новичков, а наушники и смартфоны отвлекают внимание детей на проезжей части.
Александр Гордиенко:
До начала учебного года Госавтоинспекцией проводится обследование всех учреждений образования на предмет выявления недостатков в сфере обеспечения дорожной безопасности. В случае выявления таких недостатков мы оперативно принимаем решения, и до начала учебного года все запланированные мероприятия будут выполнены в полном объеме.
Очень важно проводить с ребятами тематические игры и инструктажи. Или, например, показывать обучающие мультфильмы. Родителям следует знакомить детей с ПДД задолго до того, как они самостоятельно отправятся переходить дорогу.