Движение возле школ стараются сделать более безопасным. Вот какую профилактику проводит ГАИ

Александр Гордиенко, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РОВД г. Минска:

Госавтоинспекция уделяет особое внимание детскому дорожно-транспортному травматизму. Устанавливаются специальные щиты, которые привлекают водителей и заставляют соблюдать правила дорожного движения при проезде учреждений образования. Сотрудники ГАИ обращают внимание, чтобы родители при перевозке своих детей соблюдали правила перевозки пассажиров.

Валерий Мосенза:

Очень часто родители наши с утра привозят ребенка, бросают машины вблизи учреждений образования, при этом создают заторовые ситуации. Вплоть до того, что бросают свои транспортные средства на пешеходных переходах, думая лишь о своем ребенке, не думая о других детях, которые идут в школу рядом с этими пешеходными переходами. Данная ситуация ограничивает обзорность дороги. Основным примером всегда являются родители, мы пытаемся донести эту информацию.

Чтобы дорога в школу и обратно обходилась без происшествий, создан надежный маршрут движения школьника «Дом-Школа-Дом». В документе собраны схема и расшифровка рекомендуемого пути. А также вблизи учебных заведений и на дворовых территориях размещают сигнальные столбики.