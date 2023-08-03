«Пляжному волейболу быть в Молодечно». Как город готов встречать участников II Игр стран СНГ?

Беларусь готова принимать II Игры стран СНГ, Минская область в том числе. Какие соревнования будет принимать Молодечно, насколько обновились игровые объекты, как планируют встречать болельщиков, что с инфраструктурой и какая культурная программа ожидает гостей, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Влада Родовская, корреспондент:

Масштабные состязания, более 3 000 спортсменов и десятки государств – до II Игр стран СНГ осталось совсем немного. Минская область примет соревнования по пляжному волейболу и борьбе. Площадками станут два города региона, один из них – Молодечно. Как готовы здесь принимать спортсменов?

В Молодечно к спортивному форуму начали готовиться еще зимой. Именно здесь пройдут игры по пляжному волейболу. Город солнца, как ласково называют его местные жители, был выбран для такого летнего вида спорта неспроста. Влада Родовская:

Почему Молодечно и почему волейбол? Как так вышло, что непосредственно этот город принимает это спортивное направление?

Роман Кузнецов, начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома:

У нас в комплексной школе есть отделение волейбола. В 2013 году, когда определено было, что в Республике Беларусь будет проводиться чемпионат Европы по пляжному волейболу, каким-то образом карты сложились, и определили Молодечно. Наверное, не зря Молодечно, потому что это город солнца, культурная столица. Замечательный парк, где была возможность построить такого рода спортивный уникальный объект, который был построен. Игры были проведены на высоком уровне, поэтому это сложилось такой традицией. После этого много республиканских соревнований, и они регулярные, с определенной периодичностью проводятся в Молодечно. Поэтому руководство приняло такое решение, что пляжному волейболу быть в Молодечно.

Это городской стадион. Здесь уже в воздухе витает дух спортивного азарта. Но прежде чем принимать долгожданных гостей, здесь прошла масштабная работа. Поменяли полы, установили новые шатры и судейский пьедестал, облагородили территорию вокруг. Появилось здесь дренажное покрытие – теперь никакая непогода не сможет помешать соревнованиям. Роман Кузнецов:

Приобрели необходимый инвентарь и оборудование, что касается локаций для организации пропускного режима, допинг-контроля, медицинского пункта, пресс-центра. На сегодня также Министерством спорта и туризма приобретен инвентарь, оборудование – это волейбольные стойки, сетки, необходимый инвентарь для организации непосредственно самих соревнований. В ближайшее время будет проведено брендирование объекта. Поэтому все в рабочем порядке, согласно графика.

Влада Родовская:

В какие сроки производились работы? Роман Кузнецов:

Заседанием выездного оргкомитета определены были критерии, необходимые для проведения именно данного вида спорта – пляжного волейбола. На основании этих критериев был разработан технический регламент площадок. Их будет шесть задействовано – две площадки на нижнем корте с трибунами на 1 200 посадочных мест и четыре площадки на верхнем корте, они будут и тренировочные, и для предварительных игр.

С обновленными спортивными объектами преобразился и сам город. Новые пешеходные дорожки, парк с зеленью, появились даже зоны для фото.

Главный герой – новый местный житель Молодечно – Рыся. Он талисман Игр. Организаторы объясняют выбор этого животного так: в геральдике рысь всегда определяли как проворного и быстрого зверя, обладающего интеллектом и острым умом – все качества, которые идеально подходят для спортсменов. Теперь Рыся с золотой медалью на груди украшает вход в парк и намекает жителям о предстоящем форуме. Влада Родовская:

Вокруг площадки наверняка тоже какие-то работы проводились? Роман Кузнецов:

Да, производилось благоустройство территории, ремонт, окраска ограждения. Текущий ремонт подъездных путей, дорожек, благоустройство парковой зоны, той территории, где будет расположена фан-зона, зона активности для болельщиков. Все ведется в плановом режиме, все работает. Поэтому я не вижу тут каких-то определенных опасений, что все будет организовано не на высшем уровне.