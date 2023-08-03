Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве

Народная артистка РСФСР скончалась утром в четверг, 3 августа, на восемьдесят втором году жизни. Ее похоронят в российской столице на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что российская артистка умерла в реанимации. О том, что Мирошниченко была госпитализирована, средства массовой информации сообщили 30 июля. Актриса заболела гриппом в тяжелой форме, а спустя два дня ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легкий. Мирошниченко находилась в состоянии медикаментозной комы, у нее останавливалось останавливалось сердце.

Народная артистка исполнила роли в картинах «Я шагаю по Москве», «Зимняя вишня-2», «Вам и не снилось...». Всего в театре и кино Ирина Мирошниченко за свою карьеру сыграла около полсотни ролей.