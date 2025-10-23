Как стать спасателем в четыре года – поговорили с юным белорусом
Стать спасателем в четыре года. Разве такое возможно? Да. Это докажет наш сегодняшний гость. Он пришел к нам не один.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Аким Петрашкевич, юный спасатель Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и Кристина Филимович, старший инспектор центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Гомельского областного управления МЧС.
Александр Стасевич, ведущий:
В четыре года тебе удалось стать спасателем?
Аким Петрашкевич, юный спасатель Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных:
Если быть точнее, то мне уже было почти пять лет. Однако полных мне было четыре года. Получается, соседний сад – они заняли первое на конкурсе, фестивале по безопасности. Нужно было провести экскурсию. Тогда я уже читал стихи. Выразительный человек достаточно. Пригласили меня, чтобы я им помог эту самую экскурсию провести. Я провел и меня заметили спасатели. С этого все началось – фестиваль «Безопасное детство» и «Школа безопасности».
Александр Стасевич:
С другими юными спасателями работаете?
Кристина Филимович, старший инспектор центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Гомельского областного управления МЧС:
Да, у нас на территории Гомельской области в каждом районе есть инспектор пропаганды, который ведет работу по обучению населения, в том числе в дошкольных учреждениях образования. Мы, конечно же, там узнаем о талантах, интересующихся ребятах. Все зависит от того, как его будут поддерживать. Наши пропагандисты работают в обучении безопасности ребят. Точно также родителей мы привлекаем и заинтересовываем в том, что у вас талантливый молодой человек или молодая девочка. Давайте мы с вами вместе будем работать, обучать, привлекать к нашим конкурсам. Если мы все вместе: работники пропаганды, родители и из учреждения образования – все привлекаются и заинтересованы, то такие таланты взращиваются и появляются в нашей стране.
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