Как стать спасателем в четыре года – поговорили с юным белорусом

Стать спасателем в четыре года. Разве такое возможно? Да. Это докажет наш сегодняшний гость. Он пришел к нам не один. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Аким Петрашкевич, юный спасатель Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и Кристина Филимович, старший инспектор центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Гомельского областного управления МЧС. Александр Стасевич, ведущий:

В четыре года тебе удалось стать спасателем?

Аким Петрашкевич, юный спасатель Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных:

Если быть точнее, то мне уже было почти пять лет. Однако полных мне было четыре года. Получается, соседний сад – они заняли первое на конкурсе, фестивале по безопасности. Нужно было провести экскурсию. Тогда я уже читал стихи. Выразительный человек достаточно. Пригласили меня, чтобы я им помог эту самую экскурсию провести. Я провел и меня заметили спасатели. С этого все началось – фестиваль «Безопасное детство» и «Школа безопасности». Александр Стасевич:

С другими юными спасателями работаете?