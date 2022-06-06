Вольфович о «ТИБО-2022»: мы способны преодолеть все санкции и обезопасить Беларусь от информационных угроз

Новости Беларуси. Свои инновационные изобретения на площадке «ТИБО» презентуют крупнейшие отечественные и зарубежные производители. Каждый проект уникален, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, к примеру, Национальная академия наук демонстрирует новые приложения для медработников. Есть и экономические стартапы от Союза молодежи. Всего свои работы представили свыше сотни организаций-разработчиков. Абсолютно все цифровые решения рассчитаны на практическое применение как на производствах, так и в сферах образования и здравоохранения.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Это позволяет людям обменяться, посмотреть, поделиться и принять что-то на вооружение для защиты прежде всего своей страны от этих рисков, вызовов и угроз, которые сегодня в информационном плане существуют. Очень много интересных разработок, белорусских разработок. Посмотрев на достижения выставки, нам не страшны, или, по крайней мере, мы способны, благодаря вот этим компаниям, которые здесь участвуют, преодолеть все эти санкции и обезопасить прежде всего нашу страну, Республику Беларусь, от информационных угроз.