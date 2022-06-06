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«И для жителей посёлка». В Дзержинском районе появилась площадка для воркаута

06 июня 2022 14:11
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Новости Беларуси. Новая воркаут-площадка появилась в поселке Энергетиков Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«И для жителей посёлка». В Дзержинском районе появилась площадка для воркаута-1

Она расположилась на базе Негорельской средней школы. Это подарок жителям поселка от представителей местной власти и выпускников учебного заведения. На пришкольной территории разместили современные спортивные тренажеры для занятий воркаутом. Большое внимание уделили и безопасности – сделали специальное покрытие.

«И для жителей посёлка». В Дзержинском районе появилась площадка для воркаута-4

Татьяна Кудина, директор Негорельской средней школы № 1:
Площадка находится под видеонаблюдением, она открыта как для учащихся учреждений образования, так и для жителей поселка.

«И для жителей посёлка». В Дзержинском районе появилась площадка для воркаута-7

Ксения Карпенко, ученица Негорельской средней школы № 1:
Буду поступать в университет физической культуры на тренера по спортивному ориентированию. На этой площадке достаточно много возможностей как для меня, так и для других ребят, которые занимаются спортом.

Пока это первый и единственный спортобъект в агрогородке. Новая площадка уже пользуется популярностью как у школьников, так и взрослых любителей активного отдыха.

# Государственная политика в области спорта # общество # Ксения Карпенко # Татьяна Кудина # Фотофакт

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