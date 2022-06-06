«И для жителей посёлка». В Дзержинском районе появилась площадка для воркаута

Она расположилась на базе Негорельской средней школы. Это подарок жителям поселка от представителей местной власти и выпускников учебного заведения. На пришкольной территории разместили современные спортивные тренажеры для занятий воркаутом. Большое внимание уделили и безопасности – сделали специальное покрытие.

Татьяна Кудина, директор Негорельской средней школы № 1: Площадка находится под видеонаблюдением, она открыта как для учащихся учреждений образования, так и для жителей поселка.

Ксения Карпенко, ученица Негорельской средней школы № 1:

Буду поступать в университет физической культуры на тренера по спортивному ориентированию. На этой площадке достаточно много возможностей как для меня, так и для других ребят, которые занимаются спортом.

Пока это первый и единственный спортобъект в агрогородке. Новая площадка уже пользуется популярностью как у школьников, так и взрослых любителей активного отдыха.