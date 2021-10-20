«Меня бы уже закрыли давным-давно в тюрьму». Дозвонились до мошенников, которые обманывают пенсионеров в Гродненской области

Новости Беларуси. Фильтры воды по заоблачным ценам предлагают купить пенсионерам Новогрудского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На уговоры уже поддались десятки жителей деревень, ведь по их словам, продавцы представляются работниками местного водоканала. Сразу же устанавливают фильтры и включают воду, чтобы приборы перестали быть новыми. И когда пенсионеры понимают, что их попросту развели, деньги за товар бывший в употреблении, никто возвращать не собирается.

В фирме по установке тех самых фильтров говорят, что все законно. По документам человек добровольно соглашается платить за приборы втридорого. Доказать же, что продавцы выдают себя за сотрудников государственного ведомства или дают пенсионерам лживые обещания практически невозможно.

Галина Буро, корреспондент:

Ваши сотрудники представляются работниками водоканала.

– Послушайте, если бы мои сотрудники представлялись водоканалом, то меня бы уже закрыли давным-давно в тюрьму. Потому что они вызывают милицию.