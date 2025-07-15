Медведев назвал слова Трампа об отношениях с РФ «театральным ультиматумом»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявление Дональда Трампа от 14 июля «театральным ультиматумом», который Москва, по его словам, игнорирует.

«Трамп выдвинул театральный ультиматум Кремлю. Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было все равно», – написал он в соцсети X.

Это первая известная официальная реакция РФ на слова Трампа. В посте в X, который был опубликован на английском языке, Медведев иронично заметил, что мир встревожен, ЕС разочарован, а вот российская сторона угроз не заметила.