«Зарплата работника в Минске на полную ставку не должна быть ниже 250 долларов в эквиваленте»

Минское городское объединение профсоюзов, Мингорисполком и Ассоциация предприятий промышленности подписали соглашение на ближайшие годы. В чем суть этого документа и на кого он рассчитан, рассказали в программе «Большой город».

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Символично документ был подписан 20.01.2020 года. Это было в рамках отчетной конференции Минского городского объединения профсоюзов. Данное соглашение гениальное. Заключалось на уровне правительства РБ, Союза нанимателей и Федерации профсоюзов. Оговариваются те минимумы, гарантии, которые на уровне республики должны соблюдать все три стороны для жизнеобеспечения работников, трудящихся и их семей. Наше соглашение является следующей ступенькой. То есть мы говорим, что вот город Минск – есть такие-то планки, где мы ниже не можем опуститься, потому что мы – столица. В каждом регионе свое соглашение, есть какие-то гарантии.