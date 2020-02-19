«Зарплата работника в Минске на полную ставку не должна быть ниже 250 долларов в эквиваленте»

Минское городское объединение профсоюзов, Мингорисполком и Ассоциация предприятий промышленности подписали соглашение на ближайшие годы. В чем суть этого документа и на кого он рассчитан, рассказали в программе «Большой город».
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Символично документ был подписан 20.01.2020 года. Это было в рамках отчетной конференции Минского городского объединения профсоюзов. Данное соглашение гениальное. Заключалось на уровне правительства РБ, Союза нанимателей и Федерации профсоюзов. Оговариваются те минимумы, гарантии, которые на уровне республики должны соблюдать все три стороны для жизнеобеспечения работников, трудящихся и их семей. Наше соглашение является следующей ступенькой. То есть мы говорим, что вот город Минск – есть такие-то планки, где мы ниже не можем опуститься, потому что мы – столица. В каждом регионе свое соглашение, есть какие-то гарантии.
Например, мы заключили соглашение, где прописано, что минимальная заработная плата работника в Минске, который работает на полную ставку, который все 8 часов, как положено, отработал, не должна быть ниже 250 долларов в эквиваленте. Потому что это столица. И ряд таких вопросов, когда мы видим по региону – безработица должна быть не более 1%, то есть не выше этого. И прописываем те вопросы, которые необходимы на уровне города.
Мы понимаем, что, как и средняя зарплата по городу, она достаточно высокая, и отражается по районам. В каждом районе у нас также есть такие же районные соглашения – три стороны подписывают, где уже ближе к району они оговаривают условия. Но генеральное соглашение, городское и районные – это те соглашения, на которые в дальнейшем опираются коллективные договора подписывающие стороны. Мы, как правило, минимальный пакет гарантируем. Потому что сегодня есть предприятия достаточно состоятельные. Для них есть бюджетные организации – нельзя уравнять. Поэтому мы и говорим: вот этот минимум, который должен быть положен работнику, а вот все, что свыше, приветствуется.