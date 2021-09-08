«Менее жирные – это фундук, миндаль и фисташки». Какие орехи лучше выбрать во время диеты?

Одни называют их «суперфудами», другие недолюбливают за дороговизну и твердость скорлупки. Речь, конечно же, об орехах. В чем же польза плодов и могут ли они принести вред? Будем разбираться.

Юлия – заядлая ЗОЖница. Девушка уверена, орехи – это настоящий источник красоты и молодости.

Юлия:

К правильному питанию я присмотрелась уже давно и кроме фруктов и овощей решила включить в свой рацион и орехи. В них много полезных микроэлементов. За счет этого улучшилось качество кожи, волос, ногтей. Любимые орешки у меня – фисташки. Хоть они и низкокалорийные, я придерживаюсь того, чтобы съедать не больше одной горстки в день.

Инна Рожок, нутрициолог, диетолог:

Это продукты, которые богаты, во-первых, растительным белком, во-вторых – жирами, причем полезными, мононенасыщенными, полиненасыщенными. В орехах много различных витаминов, начиная от жирорастворимых А, Е, D.

Бразильские, грецкие, кедровые – в орехах много цинка и селена, которые крайне необходимы для крепкого иммунитета. Полиненасыщенные жиры плодов полезны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А еще орехи – это находка для веганов, вегетарианцев и хорошая «подпитка» для мозга.

Инна Рожок:

Поскольку практически все виды орехов содержат 60-70 % жиров, это калорийный продукт. Калорийность орехов колеблется около 600 килокалорий. Если человек следит за своей фигурой, лучше выбирать менее жирные – это фундук, миндаль и фисташки.

Экзотические пекан и макадамия содержат крайне много жиров и не подойдут тем, кто боится поправиться. Стоит помнить, что излюбленные орешки в шоколаде и соленые фисташки не только не полезны, но и крайне калорийны. Инна Рожок:

Орехи – достаточно энергоемкая пища. Конечно, лучшее ее есть тогда, когда мы планируем тратить энергию. На ночь орехи нецелесообразно, на ужин тоже. А в обеденное время или небольшое количество во второй перекус, чтобы чуть-чуть приглушить чувство голода и не переедать вечером – это хороший вариант.

Польза сырых и сухих обжаренных плодов практически идентична. Чтобы продукт лучше усваивался, можно на несколько часов замочить орехи в воде. Несмотря на всю пользу, эти «суперфуды» могут серьезно навредить.

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей категории:

Высокоаллергенными продуктами являются орехи, будь то арахис, мы все знаем про арахисовую пасту, фундук, миндаль, кешью. Они могут вызывать аллергию как на коже, так противопоказаны и людям с заболеваниями кишечника, печени, детям до трех лет, а также людям с индивидуальной непереносимостью.