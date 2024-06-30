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Выпуск в школе подготовки прапорщиков прошёл в Борисове

30 июня 2024 08:57
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В 114-й гвардейской школе по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы 72-го гвардейского объединенного учебного центра состоялся выпуск армейских профессионалов. Нынешний – особый, 55-й по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпуск в школе подготовки прапорщиков прошёл в Борисове-1

Среди выпускников и представительницы прекрасного пола. Успешно окончили учебу 18 женщин-военнослужащих. Всего же звание «прапорщик» присвоено 169 выпускникам. Торжества по этому поводу прошли на Аллее Героев в военном городке Печи. После прохождения торжественным маршем, получения удостоверений и возложения цветов к мемориалу новоиспеченные прапорщики принимали поздравления от руководящего состава Министерства обороны и самого соединения, а также ветеранов.

Выпуск в школе подготовки прапорщиков прошёл в Борисове-4

Александр Портянко, заместитель начальника школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы:
Буквально через день-два в новом статусе, звании уже прибудут в свои воинские части, где продолжат свой ратный труд на благо нашей любимой Родины Республики Беларуси.

Выпуск в школе подготовки прапорщиков прошёл в Борисове-7

С каждым годом в школу прапорщиков 72-го гвардейского объединенного учебного центра приходят все более мотивированные и целенаправленные военнослужащие. Они понимают всю ответственность, которая возлагается на них в связи с нынешней непростой ситуацией у границ нашего государства. В армии принято считать, что прапорщики – это первые помощники командного состава. Отрадно, что в Беларуси сохранилась данная школа, которая выпускает квалифицированных специалистов.

# общество

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