Выпуск в школе подготовки прапорщиков прошёл в Борисове

В 114-й гвардейской школе по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы 72-го гвардейского объединенного учебного центра состоялся выпуск армейских профессионалов. Нынешний – особый, 55-й по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди выпускников и представительницы прекрасного пола. Успешно окончили учебу 18 женщин-военнослужащих. Всего же звание «прапорщик» присвоено 169 выпускникам. Торжества по этому поводу прошли на Аллее Героев в военном городке Печи. После прохождения торжественным маршем, получения удостоверений и возложения цветов к мемориалу новоиспеченные прапорщики принимали поздравления от руководящего состава Министерства обороны и самого соединения, а также ветеранов.

Александр Портянко, заместитель начальника школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы:

Буквально через день-два в новом статусе, звании уже прибудут в свои воинские части, где продолжат свой ратный труд на благо нашей любимой Родины Республики Беларуси.