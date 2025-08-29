Мемориальному комплексу «Мать-патриотка» в Жодино – 50 лет. Вспоминаем историю монумента

За многими из них стоит реальная история, которая не оставляет равнодушным никого. Полвека назад в Жодино был открыт один из самых пронзительных монументов на территории нашей страны – памятник матери-патриотки Анастасии Куприяновой.

В Беларуси чтят подвиг поколения победителей. Жители и гости страны, посещая мемориалы, мысленно благодарят дедов и прадедов за мирное небо. Зачастую делают это со слезами на глазах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монумент – история одной семьи, в судьбу которой беспощадно ворвалась война. Анастасия Фоминична Куприянова проводила на фронт пятерых сыновей. Ни один из них не вернулся домой. Пройдя через горе, она прожила долгую жизнь, олицетворяя собой стойкость всего народа. В 1973 году группа молодых скульпторов воплотила ее образ в бронзе.

Виктор Лысенок, ветеран органов ГАИ МВД Беларуси:

В 1975 году я работал в минской областной ГАИ. Меня пригласил начальник УВД и говорит: «Я знаю, что ты работал инструктором многоосных тягачей, так вот сейчас поступила просьба Верховного Совета доставить памятник матери-патриотки, монумент-скульптура ленинградского завода, в Жодино».

Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:

Я помню, когда большое покрывало снималось со скульптуры, вдруг аплодисменты и слезы матерей. Женщины плакали, женщины разных стран, у каждой была своя судьба.

Эстафету памяти в Жодино сегодня несет новое поколение. Местный поисковый отряд «Катюша» продолжает дело по увековечиванию имен героев. Благодаря их архивной работе установлены места захоронений сотен безымянных солдат.