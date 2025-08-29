Выработать чёткую систему торговли по всей стране! Кочанова расставила акценты в работе местных властей и депутатов

Выработать четкую и эффективную систему торговли по всей стране. Наталья Кочанова расставила акценты в работе местных властей и депутатов по выполнению поручения Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывая разговор, спикер Совета Республики напомнила, что в Зельве на встрече депутатского корпуса Гродненской и Брестской областей с руководством Белкоопсоюза и Министерства антимонопольного регулирования и торговли уже рассматривали вопрос торгового обеспечения на селе. Аналогичные встречи уже запланированы в Могилевской, Витебской и Гомельской областях.

До 1 января 2026 года нужно решить все вопросы, связанные с торговым обеспечением. Не обошли на встрече стороной и тему здравоохранения. В регионах должны функционировать фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории. А медицинская помощь обязана быть доступной. Председатель Совета Республики подчеркнула, что в стране принято множество нормативных правовых актов, которые позволяют сегодня эффективно работать с этим вопросом.