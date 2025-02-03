Муковозчик: прибалты от БРЭЛЛ отключатся и станут к нам за электричеством и динамками ездить

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Большинство латвийцев не могут позволить себе местную говядину. Андрей Николаевич, у нас с продовольственной безопасностью все хорошо. Может, поможем ЕС?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: Так мы же уже помогаем. Разве безвиз на наших границах – это не продовольственная помощь латышам, литовцам и полякам? Не бензиновая поддержка? Не никотиновое спасение? Знаете, как о нас будет рассказывать спустя годы литовский эпос и говорить латышский лачпласис? Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица.

Андрей Муковозчик:

А что латвийцам, да и всем прибалтам, говядина дорога, так ничего удивительного. Не растет у них говядина-то, а возить дорого. Точно так же, как скоро и электричество им там станет включать дорого. Потому что от БРЭЛЛ, от энергетического кольца с Беларусью и Россией, они отключатся, а европейское электричество не укупишь. И станут они к нам за электрическими банками да ручными динамками ездить, вот увидите.

Хотите заняться бизнесом, девчонки? Дарю идею. Ставите перед границами с прибалтами большую трубу и качайте через нее все: и электричество, и бензин, и молоко, и сигареты, и даже ту же говядину. Голову даю, еще лет пяток они там, на краю Европы, поживут, и к вашей трубе очередь от Риги стоять будет, брать и нахваливать.