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Механизм работы выверен. В Борисовском районе создали 104 участка для голосования на референдуме

10 февраля 2022 15:20
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Новости Беларуси. В Борисовском районе создали 104 участка для голосования на республиканском референдуме. Они разместились на базе школ, санаториев, домов отдыха и больниц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Механизм работы выверен. В Борисовском районе создали 104 участка для голосования на референдуме-1

Для удобства избирателей созданы все условия: кабинки и соответствующие информационные материалы. Механизм работы выверен. Сейчас идет подготовка. Возможность принять участие в голосовании будет предоставлена всем гражданам, обладающим избирательным правом. Всего в Минской области будет организовано 929 участков.  

Механизм работы выверен. В Борисовском районе создали 104 участка для голосования на референдуме-4

Юлия Чернухо, заместитель директора средней школы № 17:  
С 11 февраля мы ждем всех желающих, которые хотят ознакомиться со списком участников референдума. С 22 по 26 февраля – досрочное голосование. Мы тоже всех рады видеть у нас на участке. Ну и 27 числа – это уже основной день референдума. На нашем участке зарегистрированы около 2 000 человек.  

Всего в Минской области сформированы 24 комиссии – областная, жодинская городская и районные. В их состав вошли 289 человек.  

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# Референдум # общество # Юлия Чернухо # Фотофакт

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