Какие книги почитать ребёнку? Рассказываем о сказочно фантастических историях белорусского автора

Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».
Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».
«Анюта в стране чудес» – сказочно фантастические истории белорусского автора Светланы Быковой. Прообразом главной героини Анюты стала внучка писательницы.
Светлана Быкова, автор книг:
Анюта попадает в самые разные места, самые разные миры, где с ней происходят какие-то чудесные приключения.
Подробности в видео.