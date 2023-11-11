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Какие книги почитать ребёнку? Рассказываем о сказочно фантастических историях белорусского автора

11 ноября 2023 08:12
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Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».

Какие книги почитать ребёнку? Рассказываем о сказочно фантастических историях белорусского автора-1

«Анюта в стране чудес» – сказочно фантастические истории белорусского автора Светланы Быковой. Прообразом главной героини Анюты стала внучка писательницы.

Какие книги почитать ребёнку? Рассказываем о сказочно фантастических историях белорусского автора-4

Светлана Быкова, автор книг:
Анюта попадает в самые разные места, самые разные миры, где с ней происходят какие-то чудесные приключения.

Подробности в видео.

# Книги # общество # Вера Позняк # Фотофакт

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