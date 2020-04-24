Новости Беларуси. Белорусские производители продолжают поддерживать медиков в борьбе с коронавирусом. Так, предприятие «Витязь» передало в больницы Витебска 5 термостатов и 15 микроволновых печей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техника пришлась кстати, ведь многие из медиков сейчас вынуждены постоянно находиться на рабочем месте. Суховоздушные термостаты усилят диагностическую базу трех лабораторий, которые проводят тестирование, в том числе на коронавирусную инфекцию.

Геннадий Азаров, генеральный директор предприятия:

Термостаты суховоздушные, о которых сегодня идет речь, которые используются в медицинских лабораториях именно для того, чтобы проводить микробиологические, вирусологические исследования, которые сейчас очень актуальны.

Сегодня мы передаем первые 5 термостатов. Это оборудование разработано специалистами ОАО «Витязь» в порядке импортозамещения. Это была бюджетная тема, с использованием бюджетных средств. Соответственно, мы в свое время, совсем недавно провели эту разработку и освоили производство.