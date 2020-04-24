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Предприятие «Витязь» передало в больницы Витебска 5 термостатов и 15 микроволновых печей

24 апреля 2020 07:44
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Новости Беларуси. Белорусские производители продолжают поддерживать медиков в борьбе с коронавирусом. Так, предприятие «Витязь» передало в больницы Витебска 5 термостатов и 15 микроволновых печей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие «Витязь» передало в больницы Витебска 5 термостатов и 15 микроволновых печей-1

Предприятие «Витязь» передало в больницы Витебска 5 термостатов и 15 микроволновых печей-3

Техника пришлась кстати, ведь многие из медиков сейчас вынуждены постоянно находиться на рабочем месте. Суховоздушные термостаты усилят диагностическую базу трех лабораторий, которые проводят тестирование, в том числе на коронавирусную инфекцию.

Предприятие «Витязь» передало в больницы Витебска 5 термостатов и 15 микроволновых печей-6

Геннадий Азаров, генеральный директор предприятия:
Термостаты суховоздушные, о которых сегодня идет речь, которые используются в медицинских лабораториях именно для того, чтобы проводить микробиологические, вирусологические исследования, которые сейчас очень актуальны.

Сегодня мы передаем первые 5 термостатов. Это оборудование разработано специалистами ОАО «Витязь» в порядке импортозамещения. Это была бюджетная тема, с использованием бюджетных средств. Соответственно, мы в свое время, совсем недавно провели эту разработку и освоили производство.

Предприятие «Витязь» передало в больницы Витебска 5 термостатов и 15 микроволновых печей-9

Предприятие «Витязь» передало в больницы Витебска 5 термостатов и 15 микроволновых печей-11

Николай Касперович, заместитель начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:
Помощь оказывает не только акционерное общество «Витязь». Приходят другие предприятия, индивидуальные предприниматели, которые оказывают помощь нашим лечебным учреждениям. Огромное всем спасибо! Очень приятно ощущать тепло ваших сердец. Спасибо огромное от всех медицинских работников!

«Витязь» около двух десятков лет производит оборудование медицинского назначения. Доля такой техники в общем производстве составляет около 7 %. Это различного вида стерилизаторы, рециркуляторы, ультрафиолетовые излучатели. На днях в больницах города начнутся испытания новой разработки – визуализатора вен.

Предприятие «Витязь» передало в больницы Витебска 5 термостатов и 15 микроволновых печей-14

Предприятие «Витязь» передало в больницы Витебска 5 термостатов и 15 микроволновых печей-16

# Коронавирус # общество # Геннадий Азаров # Николай Касперович # Фотофакт

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