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К кладбищам в окрестностях Минска пустят дополнительный транспорт. Вот расписание

24 апреля 2020 14:25
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Новости Беларуси. На Радуницу проблем с транспортом не возникнет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К основным кладбищам в окрестностях Миска пустят дополнительный транспорт с интервалом движения до 10 минут, чтобы избежать скопления пассажиров.

Транспорт будет работать с 07:00 до 18:00-19:00 вечера. Запретов на посещение кладбищ в эти дни нет. Но столичные власти настоятельно рекомендуют минчанам воздержаться от посещения в эти дни, а в случае поездки соблюдать меры предосторожности.

К кладбищам в окрестностях Минска пустят дополнительный транспорт. Вот расписание-1

К кладбищам в окрестностях Минска пустят дополнительный транспорт. Вот расписание-3

К кладбищам в окрестностях Минска пустят дополнительный транспорт. Вот расписание-5

К кладбищам в окрестностях Минска пустят дополнительный транспорт. Вот расписание-7

К кладбищам в окрестностях Минска пустят дополнительный транспорт. Вот расписание-9

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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