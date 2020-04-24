К кладбищам в окрестностях Минска пустят дополнительный транспорт. Вот расписание

Новости Беларуси. На Радуницу проблем с транспортом не возникнет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К основным кладбищам в окрестностях Миска пустят дополнительный транспорт с интервалом движения до 10 минут, чтобы избежать скопления пассажиров.

Транспорт будет работать с 07:00 до 18:00-19:00 вечера. Запретов на посещение кладбищ в эти дни нет. Но столичные власти настоятельно рекомендуют минчанам воздержаться от посещения в эти дни, а в случае поездки соблюдать меры предосторожности.