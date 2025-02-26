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Медики РНПЦ детской хирургии увеличили количество высокотехнологичных операций

26 февраля 2025 07:44
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Врачи Республиканского научно-практического центра детской хирургии увеличили количество высокотехнологичных операций. Сегодня таких четверть из общего числа оперативных вмешательств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики РНПЦ детской хирургии увеличили количество высокотехнологичных операций-2

Основная цель медиков – снижение послеоперационной смертности. Сейчас этот показатель составляет 0,39 %, что почти в два раза ниже, чем в 2023 году. Добиться этого помогают малоинвазивные методы, благодаря которым снижается площадь проводимого вмешательства. В 2024 году в РНПЦ проведено 5 850 операций. Для детской хирургии нет ограничений по возрасту пациентов: совместно с РНПЦ «Мать и дитя» врачи проводят операции малышам, находящимся в утробе матери.

Медики РНПЦ детской хирургии увеличили количество высокотехнологичных операций-4

Александр Свирский, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ детской хирургии:
Все мировые тенденции в направлении детской хирургии, которые развиваются во всем мире, последовательно развиваются и у нас. На сегодняшний день можем с уверенностью сказать, что мы выполняем большинство хирургических вмешательств. В кардиохирургии – практически все вмешательства, которые разработаны на сегодняшний день в детской практике.

В РНПЦ детской хирургии помощь оказывают и гражданам других государств, число иностранцев за последний год увеличилось в три раза. Ну а своим главным успехом и наивысшей оценкой работы медики центра считают улыбки маленьких пациентов.

# Медицина # Александр Свирский # Учреждения здравоохранения

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